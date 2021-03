Häuser und Wohnungen : Corona treibt Immobilien-Nachfrage in Deutschland

Aktualisiert am

Corona treibt Immobilien-Nachfrage in Deutschland

Internetportale registrieren in der Krise ein stark wachsendes Interesse an Häusern und Wohnungen. Es geht nicht nur um mehr Platz.

Ein Jahr Corona und fast nichts ist mehr so wie es einmal war. Auch am deutschen Immobilienmarkt hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Befürchtungen, dass die Nachfrage in der Krise deutlich zurückgehen und mithin die Preise für Immobilien stark fallen würden, haben sich bislang nicht bewahrheitet – im Gegenteil. Dies zeigt auch eine Analyse des Plattformbetreibers Immoscout 24.

Corona und die allgemeine Marktlage haben demnach zu einem verstärkten Nachfrageschub nach Wohnimmobilien zum Kauf geführt. Das Interesse an Eigentumswohnungen und Häusern sei im Vorjahr um rund ein Drittel gestiegen. Das Angebot sei auf hohem Niveau geblieben, die Nachfrage übersteige dieses jedoch um ein Vielfaches. Als Basis für die Analyse dienten Kontaktanfragen auf von November 2019 und Februar 2021 neu eingestellte Inserate.