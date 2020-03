F.A.Z. exklusiv : „Mieter sind verhinderte Eigentümer“

Jeder zweite Deutsche, der kein Haus besitzt, hätte gerne eins. Eine repräsentative Umfrage zeigt, warum sich so viele Menschen nach Wohneigentum sehnen – und woran es am häufigsten scheitert.

Trotz des neuen Baukindergelds und historisch niedriger Zinsen lebt die Mehrheit der Deutschen zur Miete. Dem Statistischen Bundesamt zufolge lag die Eigentümerquote im Jahr 2018 bei gerade einmal 46,5 Prozent. Im europäischen Vergleich ist das sehr wenig, in den anderen Ländern des Kontinents leben meist zwischen 70 und 90 Prozent in den eigenen vier Wänden.

Christoph Schäfer Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und Finanzen Online. F.A.Z.



An mangelnder Begeisterung für Betongold liegt es nicht, dass die Deutschen so oft Miete zahlen. In einer repräsentativen Umfrage für den Immobilienverband Deutschland, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt, geben 51 Prozent der Befragten an, dass sie gerne Wohneigentum besäßen. Nur 41 Prozent der Mieter sind überzeugte Mieter und haben ausdrücklich „kein Interesse daran, Wohneigentum zu erwerben“. Der Rest der Befragten hat keine klare Meinung.

Warum aber erfüllen sich nicht mehr Menschen den Traum vom Eigentum? Die Umfrage kommt zu einem klaren Ergebnis: Es liegt in erster Linie am Geld. 68 Prozent derjenigen, die gerne ein Häuschen hätten, geben an, dass sie „nicht genügend Eigenkapital“ für den Erwerb oder Bau haben. Weitere 43 Prozent fänden es schwierig, die nötigen Kredite mitsamt Zins und Tilgung zu stemmen. Lediglich jeder fünfte gibt an, kein passendes Häuschen zu finden.

„Die Schwierigkeiten reichen bis in die Mittelschicht“

Die Umfrage gibt auch Aufschluss darüber, warum die Deutschen das nötige Eigenkapital nicht aufbringen. 41 Prozent der Mieter sagen, dass ihr Einkommen zu niedrig sei, um Kapital ansparen zu können. Das ist der mit Abstand am häufigsten genannte Grund. 16 Prozent sagen, dass die niedrigen Zinsen verhindern, das nötige Eigenkapital aufzubauen. Nur 13 Prozent geben an, sie bauten kein Kapital auf, weil sie ihren Konsum nicht einschränken wollen.

„Das zeigt, dass die Schwierigkeiten zur Wohneigentumsbildung bis in die Mittelschicht reichen“, kommentiert IVD-Präsident Jürgen Michael Schick die Ergebnisse. Diese Erkenntnis wird vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) bestätigt. „Ob sich jemand Wohneigentum anschafft, hängt in Deutschland zunehmend davon ab, ob die eigenen Eltern Vermögen besitzen“, erklärte Immobilienökonom Michael Voigtländer vor Kurzem. Erbschaften, Schenkungen oder eine Beleihung des Elternhauses bildeten immer häufiger die Basis der Finanzierung.

Bevor Banken nämlich einen Kredit für ein Haus gewähren, wollen sie sicher sein, dass sie ihr Geld in jedem Fall auch zurückbekommen. Deshalb finanzieren sie üblicherweise nur 80 Prozent des Kaufpreises, die übrigen 20 Prozent müssen Hauskäufer aus der eigenen Tasche aufbringen. Hinzu kommen die Nebenkosten: Je nach Bundesland müssen 3 bis 8 Prozent für den Makler gezahlt werden, Notar und Grundbuchamt verlangen zusammen 1,5 Prozent des Kaufpreises und 3,5 bis 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer kommen obendrauf. Insgesamt, so empfehlen die Sparkassen, sollten die Käufer mit 12 bis 15 Prozent Nebenkosten rechnen. Das führt bei einer 500.000 Euro teuren Doppelhaushälfte im Rhein-Main-Gebiet zu Nebenkosten von etwa 65.000 Euro. Einmalkosten für den Umzug, ein paar neue Einrichtungsgegenstände und einen Gutachter kommen noch hinzu. Wer jetzt auch noch die 20 Prozent Eigenkapital für den Hauskauf aufbringen muss, sollte für eine 500.000 Euro teure Doppelhaushälfte also etwa 170.000 Euro auf dem eigenen Konto haben.

Nur jeden dritten Mieter stört nichts

Für viele Berufstätige ohne reiche Eltern ist das nicht zu stemmen. Der Immobilienverband schlägt deshalb vor, die nötigen Eigenmittel zumindest teilweise durch eine Bürgschaft der staatlichen KFW-Bank zu ersetzen. Die Idee steht auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, umgesetzt wurde sie bislang trotzdem nicht.

Aus der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov geht ebenfalls hervor, warum die Deutschen gerne Wohneigentum haben möchten. Auch hier liegt es weniger an gefühlten Vorteilen, sondern mehr an finanziellen. 55 Prozent der Befragten betrachten Wohnraum „als wichtigen Beitrag zur Altersvorsorge“. Nur 42 Prozent sagen, dass ein eigenes Häuschen die „Erfüllung eines Lebenstraums“ sei.

Interessant ist auch, was die befragten Mieter am meisten daran stört, zur Miete zu wohnen. 36 Prozent antworten darauf, dass sie Angst haben, dass ihre Miete deutlich erhöht wird. Immerhin jeden fünften treibt die Sorge um, dass der Vermieter eines Tages den Mietvertrag kündigt. Nur jeden dritten (36 Prozent) „stört nichts daran, zur Miete zu wohnen“. IVD-Präsident Schick fasst die Ergebnisse so zusammen: „Die Mieter in Deutschland sind verhinderte Eigentümer. Wenn Wunsch und Wirklichkeit zusammenkämen, dann würde die Wohneigentümerquote in Deutschland fast 75 Prozent betragen.“