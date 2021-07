Selbstgenutzte Immobilie : Wann sich das Abenteuer Hauskauf rechnet

Freiburg im Breisgau ist eine schöne Stadt – solange man nicht den Wunsch hat, an der Dreisam ein Haus kaufen zu wollen. Dann wird’s eng, nein, dann wird’s teuer, weil die wenigen Objekte, die auf den Markt kommen, ein Schweinegeld kosten, wenn ich das so ausdrücken darf. Unter einer Million geht nicht viel, und wenn die alten Gemäuer auf Vordermann gebracht werden sollen, ist die nächste Million fällig. Das veranlasst mich zu der Frage, wie sinnvoll es ist, zwei „Einheiten“ in selbst genutzte Häuser zu stecken. Sie werden über die Antwort erstaunt sein, weil ich Ihnen, wenn Sie in ähnlichen „Zwangsjacken“ wie der heutige Protagonist stecken, von diesem Vorhaben nicht abraten werde.

Der Mann ist 45 Jahre alt und Inhaber eines Betriebes mit 95 Angestellten. Er ist mit einer Frau verheiratet, die drei Jahre jünger ist. Die beiden Herrschaften sind „alte“ Eltern, weil die Kinder vier und zwei Jahre jung sind. Die beiden Rangen sind der Hauptgrund dafür, warum sich die Eltern seit einigen Monaten intensiv darüber Gedanken machen, wie in Zukunft die optimale Wohnform der Familie aussieht. Momentan lebt das Quartett zur Miete in einer großen Altbauwohnung. Doch dieses Glück ist endlich.