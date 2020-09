Wege zur eigenen Wohnung : So klappt es mit dem Eigenheim

Eine eigene Wohnung, das erschien Petra Schwarz immer ein unerreichbarer Traum. Schließlich lebt sie in London, der Stadt mit den außerirdischen Immobilienpreisen. Elf Jahre lang wohnte Schwarz deshalb in einer Wohngemeinschaft zur Miete, was in London auch für Berufstätige aus der Mittelschicht aus Kostengründen keineswegs ungewöhnlich ist. Für Petra Schwarz, die eigentlich anders heißt, ist das WG-Leben inzwischen aber Vergangenheit: Seit anderthalb Jahren hat die Mitvierzigerin ihre eigene kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und das in einem Neubau im zentral gelegenen Stadtbezirk Southwark.

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. F.A.Z. Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Das Besondere daran: Schwarz ist Mieterin und Eigentümerin zugleich. 30 Prozent der Wohnung gehören ihr, der Rest einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Sie zahlt Miete und Hypothek parallel und jeweils anteilig. „Shared ownership“ heißt dieses Modell in Großbritannien. Die Idee dahinter: Wer sich keine komplette Eigentumswohnung leisten kann, dem wird zumindest ermöglicht, einen Teil davon zu erwerben.