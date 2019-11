Mietpreisbremse & Co. : Was privaten Vermietern Sorgen bereitet

Das sprichwörtliche Betongold gilt als eine Geldanlage, die vor Inflation und Wirtschaftskrisen schützen kann. Wer genug Geld hat oder kreditwürdig ist, hat sich mit Hilfe niedrig verzinster Kredite eine Eigentumswohnung oder sogar ein ganzes Zinshaus gekauft. Zinshäuser sind Gebäude mit mehreren Etagenwohnungen und einem Geschäft oder einer Arztpraxis im Erdgeschoss. Die erzielten Mieten versprechen stabile Einnahmen und übersteigen langfristig die Kosten für die Finanzierung der Immobilie. Doch diese Rechnung geht trotz niedriger Zinsen für immer weniger Anleger und Eigentümer auf.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Grund ist das immer komplexere Mietrecht, das Laienvermieter überfordert. „Aus Sicht von privaten Eigentümern verlieren vermietbare Immobilien an Attraktivität“, sagte Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund der F.A.Z. Das liege an der Regulierung, mit der die Politik eigentlich Wohnungskonzerne oder Immobilienspekulanten treffen wolle. Stattdessen bekommen aber vor allem kleine Vermieter die Folgen der Mietpreisbremse oder des geplanten Berliner Mietendeckels zu spüren.

Komplizierte Paragraphen

Die Komplexität und die Rechtsunsicherheit für Vermieter steigt, was vor allem Privatleute abschreckt, die keine Stabsabteilungen mit Juristen beschäftigen können. Betroffene bewohnen daher zuvor vermietete Wohnungen lieber selbst und verkaufen den Rest. Laut Haus & Grund gehören zwei Drittel der insgesamt in Deutschland vermieteten Wohnungen Privatleuten, die ihr Immobilieneigentum auch als Altersvorsorge betrachten. Im typischen Fall handele es sich um kleinere Eigentümer mit nur drei Objekten. Der für die Hauptstadt Berlin diskutierte Mietendeckel trifft laut Warnecke kleine Vermieter stärker als die großen. Denn letztere haben ihren Immobilienbesitz national und international breiter verteilt.

Fein raus glaubten sich Vermieter bisher mit Blick auf die Grundsteuer. Der Versuch, eine verfassungskonforme Besteuerung auf die Beine zu stellen, wird in einigen Gebieten zu steigenden Steuerlasten führen. Die Grundsteuer wird jedoch über die Nebenkostenabrechnung auf die Mieter umgelegt – jedenfalls bisher. Weil die Politik die Mieter von den durch die Reform ausgelösten Belastungen schützen will, wird darüber diskutiert, die Umlage auf die Mieter abzuschaffen. Dann würde es für Eigentümer deutlich teurer.

Auch das seit 1. Januar geltende Mietrechtsanpassungsgesetz macht Kleinvermietern zu schaffen. Es verlangt von Vermietern, die Miete zum Schutz der Mieter höchstens 10 Prozent über die ortsübliche Vergleichsmiete anzuheben. Diese zentrale Vorschrift der sogenannten Mietpreisbremse klingt unmissverständlich, ist aber mit ziemlicher Rechtsunsicherheit verbunden. Im Streitfall können Gerichte mit Unterstützung von Sachverständigen auch zu anderen Miethöhen kommen, als sie in den Mietspiegeln genannt sind.

Laien haben es schwer

Erschwerend kommt hinzu, dass einige Städte gar keine Mietspiegel oder nur veraltete Daten zur Verfügung stellen. Dazu urteilte der Bundesgerichtshof kürzlich, dass Vermieter aktuelle Mietspiegel verwenden müssen, um eine Mieterhöhung zu begründen. Liegen keine oder nur veraltete Daten vor, müssen Eigentümer die ortsübliche Vergleichsmiete anhand der Mieten konkreter Wohnungen nachweisen. Wer nur eine Immobilie besitzt, tut sich schwer, genug Beispiele zusammenzutragen.

Verliert der Vermieter einen Rechtsstreit, muss er unverschuldet zu viel erhaltene Miete sogar zurückzahlen, wie der Rechtsanwalt Florian Gutermuth von der Kölner Kanzlei Jennißen & Partner kürzlich in der F.A.Z. schrieb. Spezialisierte Dienstleister bieten im Internet Mietpreisprüfungen an und überziehen die Vermieter mit Schadenersatzklagen. Die Rechtsunsicherheit erschwert das Investitionskalkül der Eigentümer. Schließlich müssen diese nicht nur den Kaufpreis abstottern, sondern auch Geld für Sanierungen zurücklegen. Wenn sie Heizungen oder Dächer erneuern, zahlen unbedarfte Amateurvermieter schnell drauf. Die Mietpreisbremse schränke so die Möglichkeiten ein, für die Altersvorsorge nötige Renditen zu erzielen, so Gutermuth.