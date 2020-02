Lebensplanung : Das ist das beste Alter für den Hauskauf

Gibt es das perfekte Alter zum Heiraten? Wann ist der beste Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen? Und welches Alter ist ideal für den Kauf einer Immobilie? Für viele Menschen hängen all diese Fragen zusammen. Denn vor allem wenn es darum geht, eine Familie zu gründen, machen sich viele auch Gedanken über die eigene Wohnsituation und ein für den Nachwuchs geeignetes Umfeld. Zudem müssen natürlich die Preise der in Frage kommenden Wohnungen oder Häuser und die Konditionen eines Immobilien-Darlehens mit den individuellen Gegebenheiten und Wünschen zusammenpassen.

Kann aber ein Alter wirklich ideal sein? Menschen sind so individuell, wie sie es nur sein können. Dennoch ähneln sich ihre Leben in bestimmten Phasen. Und so könnte es zumindest Zeiträume geben, die sich mehr oder weniger gut für den Kauf einer eigenen Immobilie eignen. Was die Finanzierung einer Immobilie betreffe, sei der Zeitpunkt eher zu vernachlässigen, sagt Henrik Prüß, Fachmann für Baufinanzierungen des Finanzdienstleisters Dr. Klein. Das perfekte Alter für die Finanzierung eines Eigenheimes gibt es seiner Ansicht nach nicht. Dafür sei jede Immobilienfinanzierung viel zu individuell. Was es jedoch gebe, seien Besonderheiten, die es in den jeweils unterschiedlichen Lebensphasen zu berücksichtigen gelte. Laut Dr. Klein sind die Käufer einer Immobilie in Deutschland in der Regel zwischen 30 und 50 Jahren alt. Das Durchschnittsalter für den ersten Erwerb eines Eigenheims betrage nach den eigenen Daten genau 39 Jahre.