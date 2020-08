Wohnen in Deutschland : Wo lohnt sich ein Haus im Grünen?

Deutschland ist noch mitten in der Corona-Pandemie, aber eine Erkenntnis scheint schon jetzt gereift zu sein: Arbeiten im Homeoffice hat für viele in den vergangenen Monaten an Attraktivität gewonnen. Anfangs diente die Arbeit zu Hause nur der Reduzierung der Ansteckungsgefahr, doch schnell zeigten sich auch die anderen Vorzüge: Während der Schulschließungen waren die Kinder nicht allein zu Hause, die Arbeitszeit konnte flexibler über den Tag verteilt werden, und die Fahrt zum Büro entfiel. Viele wollen diese Vorteile auch in Zukunft nicht missen und streben an, zumindest an einigen Tagen der Woche in den eigenen vier Wänden zu arbeiten.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Dieser Wunsch könnte bald eine ganz andere Diskussion verstärken: Wer weniger oder gar nicht mehr ins Büro fährt, muss auch nicht unbedingt in der Nähe seines Arbeitsplatzes wohnen. Er muss also auch nicht unbedingt in den teuren Großstädten leben, wo die meisten Jobs angeboten werden. Viele tun das schon jetzt nicht aus voller Überzeugung, sondern nur, weil sie die Pendelzeiten zur Arbeit klein halten wollen und keine Lust auf die täglichen Staus im Berufsverkehr haben.

Insgeheim würden sie lieber im Grünen und Ruhigen wohnen, mit mehr Platz fürs gleiche Geld, im Haus statt in einer Wohnung oder günstiger als bisher. Diese Option wird durch das Homeoffice angenehmer, weil das Pendeln wegfällt oder sich auf ein- oder zweimal in der Woche beschränkt. Dadurch wird sie auch finanziell noch attraktiver, weil die Kosten für die Anfahrt sinken.

80 Prozent im Homeoffice

Das Potential für Homeoffice ist groß. Das ergab eine Untersuchung des Ifo-Instituts im Auftrag von Randstad Deutschland. Es befragte im zweiten Quartal 2020 knapp 800 deutsche Personalleiter. Während demnach vor der Corona-Pandemie 39 Prozent der Mitarbeiter zumindest teilweise von zu Hause arbeiten konnten, seien es aktuell 61 Prozent. Theoretisch könnten aber bis zu 80 Prozent der Unternehmen Homeoffice-Arbeitsplätze anbieten. Das gilt natürlich nicht für die Produktion und manche Dienstleistungen, aber für viele Bürotätigkeiten. Die finden sich häufiger in den Zentren der Großstädte, etwa in den Bankentürmen Frankfurts. Das bedeutet: Gerade dort, wo die Immobilienpreise zuletzt besonders stark gestiegen sind, machen die neuen Möglichkeiten für mehr Homeoffice einen Umzug ins Umland am attraktivsten.

Auch wenn einige sich auch schon wieder nach dem Büro zurücksehnen – vor allem wegen des fehlenden Austausches mit Kollegen –, so zeigt sich offenbar auch tatsächlich eine stärkere Nachfrage nach Homeoffice-Jobs. Das belegt zum Beispiel eine Auswertung von Stellenausschreibungen und Suchanfragen auf der Plattform LinkedIn zwischen März und Juni dieses Jahres. In diesem Zeitraum haben sich die Aufrufe von Stellen, die zur Arbeit zu Hause ausgeschrieben sind (Remote Jobs), mehr als verdoppelt.

Sollte vermehrte Heimarbeit die Menschen aus den Großstädten ins Umland treiben, dann würde sich ein Trend der vergangenen Jahre fortsetzen. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern verlieren seit etwa 2014 zunehmend Einwohner an die umliegenden Kreise. Zwar steigt die Bevölkerung in den meisten Großstädten weiter an, vornehmlich durch Zuzüge junger Menschen und von Migranten aus dem Ausland.

Steigende Immobilienpreise auch in Corona-Zeiten

Im Gegenzug verlassen aber mittlerweile mehr Menschen die großen Städte in die Umlandgemeinden, als von dort zuziehen. Eine wichtige Ursache für den Wegzug aus den Großstädten sind hohe Immobilienpreise und ein mangelndes Wohnungsangebot. Gleichzeitig machen günstige Bauzinsen und eine gute Verkehrsanbindung das Umland als alternativen Wohnstandort attraktiv. Die Großstädter zieht es dabei vor allem an den Stadtrand, aber nicht auf das flache Land, wie die BHW Bausparkasse in einer Umfrage ermittelt hat. Dieser Trend in die Vororte zeigt sich schon jetzt an den Immobilienpreisen.