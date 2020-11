Hauspreise : Wo Familien noch günstig wohnen können

Bild: Quellen: F+B, Institut der deutschen Wirtschaft, Verband der Sparda-Banken, F.A.Z-Grafik Sieber

Auch in Corona-Zeiten steigen die Wohnungspreise und Mieten. Sogar im Osten tut sich was. Am größten ist der Hype im Umland der deutschen Ballungsräume – wer mehr Wohnraum will, muss raus aufs Land.