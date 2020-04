Preisrückgang erwartet : Abschied vom Immobilienboom

Jahrelang kannten die Immobilienpreise in vielen Regionen Deutschlands nur eine Richtung: steil nach oben. Ebenfalls jahrelang warnten Ökonomen, dass es irgendwann einen externen Schock geben werde, der diese Preisblase zum Platzen bringe. Nun zeichnet sich ab: Die Vollbremsung der Wirtschaft infolge der Corona-Pandemie ist offenbar ein solcher Schock, der die Kaufpreise in den kommenden Monaten deutlich nach unten drücken dürfte.

Dies ist zumindest das Ergebnis einer Studie des Analysehauses Empirica, das eines von vier Mitgliedern im Rat der „Immobilienweisen“ ist, der die Bundesregierung in der Wohnungspolitik berät. „Insgesamt rechnen wir in den kommenden Monaten mit einer Delle bei den Kaufpreisen, die bei minus 10 bis 25 Prozent liegen dürfte“, heißt es in der Auswertung. Je größer die Rezession in Deutschland, desto tiefer werde auch der Immobilienmarkt fallen.

Prognostiziert werden Notverkäufe von Menschen mit Einkommensverlusten und ein Rückgang der „Schwarmwanderung“. Damit ist das Phänomen gemeint, dass es zuletzt viele Menschen innerhalb Deutschlands in Städte wie Berlin, Leipzig oder Freiburg zog, sei es wegen der beruflichen Perspektiven oder wegen des Freizeitangebots – ein „Wohlstandseffekt“, wie es in der Studie heißt. Noch kann niemand sagen, wie sehr die deutsche Wirtschaft unter der Pandemie leidet. Die führenden Wirtschaftsforscher erwarten nur einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 4,2 Prozent. Einzelne Ökonomen halten auch einen Einbruch von mehr als 20 Prozent für denkbar.

Zwischen Anfang und Ende März ist die Zahl der inserierten Immobilienobjekte deutlich gesunken. Bei Eigentumswohnungen betrug der Rückgang 10 Prozent, bei Eigenheimen 17 Prozent. Angebote für Mehrfamilienhäuser sanken um 19 Prozent. Was die Quadratmeterpreise betrifft, zeigt sich allerdings noch kein Rückgang, sondern vielmehr ein leichter Anstieg. Das habe strukturelle Gründe, sagen die Analysten: Wer jetzt verkaufen wolle oder müsse, versuche, noch die „alten Preise“ zu erzielen.

Der erwartete Einbruch der Immobilienpreise wird aus Sicht von Empirica aber nur ein vorübergehender sein. „Wir erwarten eine Zuwanderungswelle, weil Deutschland besser durch die Krise kommt als andere Länder“, sagt Vorstandschef Reiner Braun. Er denkt dabei vor allem an die Südeuropäer, die es schon im Zuge der Finanzkrise in großer Zahl nach Deutschland zog. Aber auch Briten und Amerikaner könnten die Nachfrage nach oben treiben. „Insgesamt erwarten wir langfristig, das ist im besten Falle ab Ende 2021, eine Erholung der Kaufpreise“, heißt es in der Studie. Auch die Neuvertragsmieten dürften nach Einschätzung der Analysten kurzfristig nachgeben, aber weniger stark als die Kaufpreise. Dies werde davon abhängen, wie sich die Arbeitslosenzahl und die Umsatzsituation der Selbständigen entwickele.

Im ersten Quartal dieses Jahres sind die Angebotsmieten gegenüber dem Jahresendquartal nur noch um 0,8 Prozent gestiegen. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen legten um 2,8 Prozent zu, Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich um 2,7 Prozent. Damit setzte sich der Trend des vergangenen Jahres fort, in dem die Kaufpreise auch schon deutlich stärker gestiegen sind als die Mieten. Ökonomen sehen diese Entwicklung mit Sorge, weil dadurch Finanzierungsmodelle platzen könnten. Die Bundesbank geht von einer Überbewertung der Immobilienpreise von bis zu 30 Prozent in den Städten aus. Schon im Februar hatte Lars Feld, Mitglied im Sachverständigenrat, gewarnt, die Auseinanderentwicklung von Mieten und Kaufpreisen werfe „Fragen der Finanzstabilität“ auf.

„Die Kalkulation für Schrottlagen (fünfziger Jahre, unsaniert, an sechsspuriger Kreuzung mit Fluglärm) und für teure Neubauten (mit eingebauter Mietsteigerungserfordernis und wenig Eigenkapital finanziert) geht nicht mehr auf“, heißt es in der Empirica-Studie. Die Analysten erwarten, dass nach den Corona-Erfahrungen Käufer künftig mehr Wert auf einen Balkon und ein separates Arbeitszimmer legen werden. Die zuletzt bei Kapitalanlegern so beliebten Mikro-Apartments hätten es jetzt schwerer. Insgesamt sei „infolge der tatsächlich wie auch der gefühlten sozialen Verwerfungen“ durch Corona mit mehr Regulierung seitens der Politik zu rechnen. Auch eine Vermögensabgabe oder ein Corona-Soli sei wahrscheinlich.