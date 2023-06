Die Hoffnung in der deutschen Immobilienbranche, dass der Hauspreisverfall lediglich ein vorübergehendes Phänomen im letzten Vierteljahr des vergangenen Jahres gewesen sein könnte, getrieben von der Angst vor einer Gasmangellage und dem Schock der ersten Zinserhöhung seit Jahren, hat sich zerschlagen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, sind die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland im ersten Quartal dieses Jahres abermals gesunken, und zwar auf Jahressicht um 6,8 Prozent, gegenüber dem Vorquartal um 3,1 Prozent. Das war der zweite Preisrückgang in Folge, nach einem Minus von 3,4 Prozent im vierten Quartal 2022. Zugleich war es der stärkste Rückgang der Immobilienpreise seit Beginn dieser Zeitreihe im Jahr 2000.

Besonders spektakulär sind die Preise in den sieben größten deutschen Städten gesunken. Hier warnt die Deutsche Bundesbank seit Jahren, dass es Preisübertreibungen gebe. Die Entwicklung der Immobilienpreise habe sich in der langen Niedrigzinsphase von den Einkommen und sonstigen Fundamentaldaten abgekoppelt. Die Bundesbank hatte von Übertreibungen in einer Größenordnung von 25 bis 40 Prozent gesprochen. Anders als manche Ökonomen hatte sie aber das hässliche Wort von der Immobilienblase nicht in den Mund genommen. Jetzt berichtet das Statistische Bundesamt von einem Preisrückgang in den Großstädten Frankfurt, Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf und Stuttgart allein im ersten Quartal für Ein- und Zweifamilienhäuser um durchschnittlich 10,4 Prozent – für Wohnungen um 6,4 Prozent.