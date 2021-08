Deutsche Städte : Immobilieninteressenten suchen das Weite

Die Preise für Wohnimmobilien sind in den vergangenen Jahren in ganz Deutschland zum Teil deutlich gestiegen – den historisch niedrigen Zinsen sei Dank. Neben beliebten Regionen in der Nähe von Bergen oder der See sind vor allem die deutschen Metropolen als Lebensmittelpunkte zu einem teuren Pflaster für Immobiliensuchende geworden. Die vielfältigen Arbeits- und Entfaltungsmöglichkeiten wirken wie Magnete auf viele Menschen. Auch das Wohnen im nahen Umland ist längst kein Geheimtipp mehr. Nicht zuletzt hat auch die Corona-Pandemie den Wunsch nach mehr Privatsphäre, Freiheit und Natur­nähe wachsen lassen. Zusammen mit den inzwischen oft flexibleren Arbeitsmöglichkeiten hat das die Nachfrage nach ländlicheren Regionen in der Nähe der großen Städte und mithin die dortigen Immobilienpreise weiter steigen lassen.

Die Preisunterschiede im Umland sind trotzdem groß, was natürlich oft auch an einer mehr oder weniger guten Verkehrsanbindung oder dem sonstigen Umfeld liegt. Denn lange Pendelwege, eingeschränkte Einkaufsmöglichkeiten oder einfach viel Grün sind längst nicht jedermanns Sache. In Berlin etwa sind Ein- und Zweifamilienhäuser im Durchschnitt viermal so teuer wie im besonders günstigen, aber auch ein gutes Stück entfernten ländlichen Prignitz im Nordwesten der Hauptstadt. In Frankfurt am Main wiederum lässt sich der Unterschied immerhin nur auf den Faktor drei beziffern, vergleicht man die Stadt mit der hier günstigsten Region im zugegebenermaßen weiteren Umland, dem Vogelsbergkreis. Doch der Vorteil schrumpft: Gerade hier sind die Immobilienpreise mit im Durchschnitt 42,8 Prozent im Vorjahr in der Region am deutlichsten gestiegen. Dies ergibt eine Analyse des Maklers von Poll Immobilien, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt. Untersucht wurden die Preise für angebotene Ein- und Zweifamilienhäuser in den Landkreisen und kreisfreien Städte rund um Frankfurt in den Jahren 2019 und 2020 auf Basis von Daten des unabhängigen Analysehauses Empirica Regio.