Immobilien : Jetzt renovieren oder lieber noch warten?

Durch die Fenster zieht es, der Wasserhahn tropft. Eigentlich steht es schon lange auf der Erledigungsliste, endlich die Heizungsanlage zu tauschen und die Außenwände besser zu dämmen. Besonders die Energiekrise hat die Dringlichkeit dafür noch einmal stark verschärft. Der Modernisierungsbedarf ist bei vielen Häusern und Wohnungen größer denn je.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch all jene Immobilienbesitzer, die eine Renovierung planen, mussten sich in den vergangenen Monaten mit vielen Ärgernissen herumschlagen. Die Materialien waren zuletzt knapp und teuer, die Handwerker stark ausgelastet. Mehrere Monate Wartezeit sind üblich geworden. Nun aber steigt der Preis für einige Materialien nicht mehr so schnell an, teils ist er sogar gefallen. Außerdem geht die Zahl der Baugenehmigungen zurück. Könnte es also sein, dass Handwerker bald wieder Zeit haben, um sich um Modernisierungen zu kümmern?