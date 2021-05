Sehnsuchtsorte : Immobilien an den deutschen Küsten sind gefragt

Die höchsten Kaufpreise für Häuser und Wohnungen werden an der Nordsee verlangt. Doch an der etwas gemäßigteren Ostsee variiert die Preisentwicklung je nach Region stark – da lassen sich durchaus Schnäppchen finden.

Freiheit und Meeresluft: Haus am Strand in Ahrenshoop Bild: Ekkehart Reinsch/VISUM creative

Urlaub in Deutschland wird immer beliebter – und das nicht erst seit Corona. Allerdings hat die Pandemie dafür gesorgt, dass im vergangenen Jahr auch durch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten der Andrang hierzulande besonders groß war. In diesem Jahr zeichnet sich Ähnliches ab. So hat zum Bespiel der Hausvermittler Hometogo festgestellt, das in den ersten drei Monaten des Jahres 57 Prozent der 15 Millionen Suchanfragen für Ferienhäuser oder Wohnungen in den Sommermonaten Juli und August Deutschland betrafen. Für Pfingsten traf dies allerdings noch auf 73 Prozent der rund 3 Millionen Anfragen zu – ein Plus von gut 80 Prozent zum Jahresanfang 2020. Die Sehnsucht vieler Menschen nach Urlaub jenseits deutscher Grenzen wächst offenbar wieder.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Dennoch sind nicht nur nach Daten von Hometogo die Ostsee und auch die Nordsee die hierzulande beliebtesten Regionen. Ist die Leidenschaft groß und das nötige Kleingeld vorhanden, dürfte so mancher auch von der eigenen Ferienimmobilie an seinem Sehnsuchtsort träumen. Doch nicht selten wird ein solches Anliegen der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen gleichen. Die Immobilienpreise in diesen Küstenregionen steigen nicht nur durch die touristische Nachfrage seit Jahren, wie mehr oder minder im gesamten Land. Das Angebot ist ausgedünnt.