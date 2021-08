Gewinnmitnahmen : Hohe Immobilienpreise verlocken zum Verkauf

Verkauft für 25 Millionen Dollar – ein Anwesen in Pacific Palisades an der amerikanischen Westküste, im Norden von Los Angeles. Das war offenbar auch genau der Preis, den die prominenten Verkäufer für die luxuriöse Villa mit ihren gut 950 Quadratmetern haben wollten. Nicht einmal einen Monat war die stattliche Immobilie auf dem Markt, bevor sie nun nach Berichten der Los Angeles Times einen Abnehmer fand.

Darüber freuen dürften sich die bisherigen Eigentümer: Schauspielerin Michelle Pfeiffer sowie Fernseh- und Filmproduzent David E. Kelley, ihr Ehemann. Das Paar hatte die nun im mediterranen Stil gestaltete Luxusherberge mit sieben Schlafzimmern, elf Bädern und Blick auf den Golfplatz Riviera Country Club erst Anfang 2020 für gut 22 Millionen Dollar erworben und renoviert. Warum die Immobilie verkauft wurde, ist nicht bekannt, auch nicht, an wen. Kalifornien und auch die Gegend um Los Angeles werden aber oft auch von verheerenden Bränden heimgesucht. Es war wohl nicht der erste Verkauf der beiden. Mit Immobilien haben viele Menschen schon viel Geld verdient. Durch oft hohe Kaufsummen oder Umbaukosten kann man aber auch schnell viel verlieren.

In den vergangenen Jahren sind die Immobilienpreise zum Teil deutlich gestiegen – nicht zuletzt wegen der lockeren Geldpolitik vieler Notenbanken und der niedrigen Zinsen. In diesem Umfeld könnte auch so manch „normaler“ Immobilienbesitzer auf die Idee kommen, die Gunst der Stunde zu nutzen, um die theoretischen Gewinne durch Verkauf real werden zu lassen.

Wenn hohe Pflegekosten keine Wahl lassen

Und in der Tat: Das stark gestiegene Preisniveau werde aktuell von vielen Immobilieneigentümern zur Realisierung von Gewinnen genutzt, ergibt etwa eine Umfrage des hierzulande tätigen Immobilienmaklers Homeday. Befragt wurden mehr als 220 Makler des eigenen Unternehmens zu ihren Erfahrungen. Gewinnmitnahmen seien der häufigste Grund für eine Verkaufsentscheidung, sagten 27 Prozent der im August Befragten. Nur das Alter der Eigentümer kommt in den Antworten noch häufiger vor (29 Prozent). Immobilien seien für ältere Menschen oft zu groß, zu abgelegen oder nicht bedarfsgerecht, sagt Homeday. Angesichts der Altersstruktur in Deutschland sei dies ein wichtiger Verkaufsgrund. Viele Kranke etwa können zudem oft nur durch einen Verkauf der Immobilie die hohen Kosten für eine Unterbringung in einem Pflegeheim aufbringen, wenn sie zu Hause nicht mehr versorgt werden können. Jeweils 15 Prozent der Makler nennen zudem familiäre Veränderungen und Erbschaften als Verkaufsgründe.

Und wer bekommt den Zuschlag? Laut Homeday kommt es vor allem auf die Finanzkraft und die Entscheidungsgeschwindigkeit der Käufer an. Sympathie sei zwar wichtig, aber zweitrangig, sagt Steffen Wicker, Vorstandschef von Homeday. Die Verkäufer seien daran interessiert, dass alles schnell und sicher über die Bühne gehe. Für die Interessenten sei es daher wichtig, vorbereitet zu sein und die Finanzierung stehen zu haben, um gegebenenfalls schnell zuschlagen zu können.