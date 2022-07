Gaspreis auf Rekordnivau : Wie Verbraucher den Kostenschub abmildern können

Die drohende Knappheit von Gas sorgt für extrem hohe Preise an den Börsen. Was Verbraucher nun tun können.

Die schwierige Gasliefersituation schlägt sich immer stärker in höheren Gaspreisen nieder. An der Leipziger Energiebörse EEX stieg die Notierung für den European Gas Spot Index am Donnerstag auf 215 Euro je Megawattstunde Gas. Das waren nochmals 7 Prozent mehr als am Vortag und satte 32 Prozent mehr als vor einer Woche.

Der Spotpreis ist für alle Gaseinkäufer relevant, die sich nicht über langfristige Lieferverträge genügend Gas gesichert haben, sondern nun tagesaktuell zukaufen müssen. Die entsprechenden Preise haben sich seit Anfang 2021 mehr als verzehnfacht. So kostet Gas im Großhandel in Deutschland derzeit rund 210 Euro je Megawattstunde. Auch hier beträgt das Plus zur Vorwoche mehr als 30 Prozent. Verglichen mit Juni, sind es gar 150 Prozent mehr. Nur Anfang März, kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine, war Gas kurzzeitig ähnlich teuer.

Für Verbraucher in Deutschland ist das eine schlechte Nachricht. Zwar müssen längst nicht alle Gasversorger zu den aktuell extrem teuren Spotpreisen ihr Gas kaufen. Viele haben längerfristige Liefervereinbarungen zu niedrigeren Preisen, und auch nicht alle sind von russischem Gas abhängig. Doch der Fall des besonders russlandabhängigen Importeurs Uniper zeigt: Es gibt auch relevante Anbieter, die mit hohem Risiko fast alles auf eine Karte gesetzt haben und nun ohne ausreichende Lieferungen durch die Pipeline Nord ­Stream 1 sehr teuer Gas zukaufen müssen und ohne staatliche Unterstützung nicht mehr überlebensfähig wären.

Verzehnfachung des Spotpreises

Die Verzehnfachung des Spotpreises für Gas wird nicht eins zu eins beim Verbraucher ankommen. Er gibt aber eine grundsätzliche Tendenz vor, und die zeigt: Es wird noch teurer. Das Vergleichsportal Verivox hat einen Gas-Index entwickelt, der einen guten Überblick liefert, was Privatkunden für Gas zahlen müssen. Inklusive Steuern, Abgaben und des monatlichen Grundpreises errechnet sich aktuell ein Gaspreis von 16 Cent je Kilowattstunde. Unter der Annahme eines Jahresverbrauchs für einen Durchschnittshaushalt von 20 000 Kilowattstunden ergibt dies eine Jahresrechnung von im Schnitt 3200 Euro. Das sind 2000 Euro mehr als vor einem Jahr. Über Jahre hatte der Gaspreis stabil den Verbrauchern etwa 6 Cent je Kilowattstunde abverlangt, mithin 1200 Euro im Jahr oder 100 Euro im Monat.

Die schlechte Nachricht: Die Verbraucherpreise werden künftig noch höher liegen. Die von Verivox ermittelten 16 Cent sind ein Schnitt, in den noch viele Versorger eingehen, die aufgrund von günstigen langfristigen Lieferverträgen ihre Preise noch nicht erhöhen mussten. Alle Lieferverträge sind aber endlich und müssen irgendwann zu dann deutlich höheren Kosten erneuert werden, die dann auch an die Privathaushalte weitergegeben werden.

Schon im Herbst droht ein neuer Kostenschub, wenn die Bundesregierung wie geplant eine Gasumlage für alle Kunden einführt. Derzeit wird von Oktober an mit etwa 2 Cent je Kilowattstunde gerechnet. Die genaue Höhe soll aber erst im August festgelegt werden. Aus dem Topf sollen dann die Gaseinkäufer, die wegen schlechter Lieferverträge besonders teuer Gas zukaufen müssen wie aktuell Uniper, überdurchschnittlich viel Geld erhalten.

Unterm Strich finanzieren damit die Kunden von weitsichtigen Versorgern, die ihre Preise nur wenig hätten erhöhen müssen, die Kunden von Versorgern mit besonders schlechten Lieferverträgen. Etwa 400 Euro wird diese Umlage den üblichen Privathaushalt im Jahr kosten, falls die Umlage 2 Cent beträgt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bezifferte den möglichen Rahmen aber auf bis zu 5 Cent je Kilowattstunde, was 1000 Euro im Jahr wären oder knapp 170 Euro im Monat.

Wer eine Preiserhöhung seines Versorgers erhält, hat ein Sonderkündigungsrecht und kann den Versorger wechseln. Hier sollte unbedingt ein Preisvergleich gemacht werden. Die Preisunterschiede sind derzeit besonders hoch. Allerdings müssen Schnäppchenjäger enttäuscht werden. Wer sich den Neukundenmarkt anschaut, findet keine besonders große Auswahl an Angeboten und für 20 000 Kilowattstunden oft nur Preise von jährlich rund 5000 Euro und damit deutlich mehr als der aktuelle Durchschnittspreis von 3200 Euro, den Verivox ermittelt hat. Dies zeigt, dass im Durchschnittspreis noch viele Grundversorger mit vergleichsweise günstigen Tarifen enthalten sind. Sie haben einen festen Kundenstamm und konnten ihre Einkäufe damit besser kalkulieren als überregionale Gasanbieter, die unter ihren Kunden viele Anbieterwechsler haben, die schnell kommen, aber auch wieder verschwinden können. Deshalb haben sich diese Anbieter nicht langfristig große Mengen Gas gesichert.

Wer bei seinem Grundversorger in einem vergleichsweise günstigen Tarif steckt, der kann sich freuen und muss derzeit nichts tun, sollte aber wissen, dass jederzeit eine Preiserhöhung drohen kann, wenn sich die Einkaufskonditionen für seinen Anbieter verschlechtert haben. Mit sechs Wochen Vorlauf sind hier Preiserhöhungen möglich, wenn der Kunde keine Preisgarantie in seinem Vertrag stehen hat.