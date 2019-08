Miet- und Kaufpreise in Europa : Schlimmer geht immer

Die erste Amtshandlung der Bundesregierung nach der Sommerpause galt dem angespannten deutschen Wohnungsmarkt. Die Koalitionäre wissen: Kaum ein Thema – mal abgesehen vielleicht vom Klimawandel – treibt die Menschen in Deutschland derzeit mehr um als die rasant steigenden Wohnungsmieten und Kaufpreise für Immobilien in der Republik. Das gilt vor allem für die großen Städte wie München und Hamburg, wo die Monatsmiete schon mal die Hälfte des Nettoeinkommens auffressen kann.

Bei all den (berechtigten) Klagen aber legt ein neuer Bericht jetzt nahe: Im europäischen Vergleich ist Wohnen hierzulande vergleichsweise günstig – und dürfen sich die Deutschen glücklich schätzen, dass sich die Preise noch nicht in den schwindelerregenden Höhen bewegen, unter denen die Einwohner anderer europäischer Metropolen zu leiden haben.

Laut dem aktuellen, achten „Property Index“ der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte lagen im Jahr 2018 die monatlichen Durchschnittsmieten pro Quadratmeter in München (10,50 Euro), Hamburg (8,60 Euro) und Frankfurt (8,40 Euro) im unteren Mittelfeld der 46 verglichenen Städte. Berlin (7,30 Euro) landet sogar auf einem der letzten Plätze, nur noch unterboten von Turin (6,90 Euro) in Italien, Ostrava (6,60 Euro) in Tschechien und den beiden ungarischen Städten Győr (6,50 Euro) und Debrecen (6,40 Euro). Angeführt wird die Rangliste von Paris, wo Mieter im Schnitt fast 28 Euro für jeden Quadratmeter Wohnfläche in der französischen Hauptstadt locker machen müssen. Besonders teuer lebt es sich auch in den norwegischen Städten Oslo (25,30 Euro) und Trondheim (21,30 Euro) zur Miete sowie in der britischen Finanzmetropole London (20,10 Euro).

Die Autoren der Studie malen deshalb ein düsteres Bild: „Im Vergleich der europäischen Städte wird deutlich, wie günstig das durchschnittliche Mietpreisniveau in den deutschen Städten derzeit noch ist – und zugleich zeichnet sich ab, welche Mietpreisentwicklung hier angesichts des europäischen Mietumfelds erwartet bzw. aus Sicht der Mieter befürchtet werden muss.“

Bei den Immobilienpreisen kommt Deutschland dem Bericht zufolge ebenfalls noch vergleichsweise glimpflich davon. Das Wachstum der Kaufpreise verlangsamte sich leicht auf 5 Prozent während in Tschechien (16,8 Prozent) und Ungarn (13,7 Prozent) zweistellige Wachstumsraten zu beobachten waren – was den Erwerb von Eigentum angesichts des geringeren Einkommensniveaus für die dort lebenden Menschen deutlich erschwert. Seit dem Jahr 2015 sind in 15 von 16 untersuchten EU-Staaten die Preise für Immobilien gestiegen, im Schnitt um 5 Prozent; lediglich in Italien lässt sich ein entgegengesetzter Trend beobachten. „Auf den ersten Blick scheint dem Preiswachstum bei Wohnimmobilien in Europa keine Grenze gesetzt“, konstatieren die Autoren.

Mit 1088 Euro pro Quadratmeter kosten Immobilien in Portugal absolut am wenigsten, mit rund 4000 Euro in Frankreich und Norwegen am meisten. Der deutsche durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt mit 3405 Euro im gehobenen Mittelfeld. Im Städtevergleich schaffte es eine deutsche Stadt unter die Top 3: Nach Paris (12.910 Euro) und London (11.185 Euro) ist München mit 7800 Euro pro Quadratmeter – und damit mit deutlichem Abstand – die drittteuerste europäische Stadt für den Immobilienkauf.

Die bayerische Landeshauptstadt macht an einer weiteren Stelle des Berichts von sich reden: Im Vergleich zwischen Stadt und Land übersteigen die Immobilienpreise in München den Bundesdurchschnitt um ganze 130 Prozent, während die anderen deutschen Metropolen Berlin, Frankfurt und Hamburg „nur“ um die Hälfte teurer sind. „Der Kaufpreisindex zwischen Stadtimmobilien und jenen auf dem Land klafft weiter denn je auseinander und zeigt unverändert die immer stärker abweichende Entwicklung der Kaufpreise zwischen städtischen und ländlichen Regionen“, heißt es in dem Bericht. Auch hier aber gilt: Schlimmer geht immer, denn in Paris und Lissabon zeigt sich mit einem Preisaufschlag von rund 320 Prozent ein noch extremeres Bild.

Mit Blick auf die Bezahlbarkeit von Immobilien dürfen die Deutschen ebenfalls nicht meckern. Für eine Eigentumswohnung mit 70 Quadratmetern sind in der Bundesrepublik im Schnitt fünf Bruttojahreseinkommen fällig. In Großbritannien hingegen müssen Wohnungskäufer ihr gesamtes Einkommen 9,4 Jahre sparen, in Tschechien sogar 11,2 Jahre. Am schnellsten kommen die Portugiesen an ihr Eigenheim, sie müssen nur 3,8 Jahre das Geld zusammenhalten.

Der Property Index von Deloitte stimmt inmitten der hitzigen Wohndebatte etwas versöhnlich – noch herrschen keine Pariser Verhältnisse auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Doch er ist auch eine Warnung, wohin das Niedrigzinsumfeld die Preise noch treiben könnte. „Sollte die EZB an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten, werden die durchschnittlichen Immobilienpreise über das Niveau vor der Finanzkrise steigen“, prognostizieren die Autoren.

Die Bundesrepublik sollte sich daher ihren französischen Nachbarn zum Vorbild nehmen: Im Jahr 2018 wurden in Frankreich fast sieben Wohneinheiten pro 1000 Einwohner fertiggestellt, in Deutschland lediglich 3,6. „Die Frage, wie man flächendeckend bezahlbaren Wohnraum in Deutschland schaffen kann, ist eines der wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit“, schreibt einer der Studienautoren. Der Blick nach Frankreich zeige: „Es geht also doch – wenn alle Beteiligten wollen und am gleichen Strang ziehen.“