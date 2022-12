Höhere Wertansätze : So verteuert sich Erben

Erben wird im nächsten Jahr in der Tendenz teurer. Gerade hat der Bundesrat mit großer Mehrheit dem Jahressteuergesetz zugestimmt, das auch Änderungen bei der Bewertung von Immobilien im Erbschafts- und Schenkungsfall vorsieht. In vielen Fällen dürfte künftig eine höhere Steuerlast anfallen.

Das Gesetz geht auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurück, das eine marktgerechtere Bewertung angemahnt hatte. Forderungen des Eigentümerverbandes Haus & Grund und der CSU, die Freibeträge für Erbschaften und Schenkungen in diesem Zuge nun zu erhöhen, wurden von SPD, Grünen und FDP mehrheitlich abgelehnt, und auch CDU-mitregierte Länder stimmten dem Gesetz ohne höhere Freibeträge im Bundesrat zu.

Konkret wird im Bewertungsgesetz an einer Vielzahl von Stellschrauben gedreht. Hauptsächlich betroffen sind vermietete Immobilien, deren Bewirtschaftungskosten nun anders berechnet werden. Auch die Nutzungsdauer wird von bisher angenommenen 70 Jahren auf 80 Jahre erhöht. Zudem werden Regionalfaktoren eingeführt, die vor allem in Ballungsgebieten zu höheren Wertansätzen führen dürften.

Es gibt drei Berechnungsverfahren für den Immobilienwert. Nichts ändert sich am Vergleichswertverfahren, das vor allem bei Ein- und Zweifamilienhäusern angewendet wird. Gutachterausschüsse sammeln hier Daten und berechnen Werte. Diese sind üblicherweise ein bis zwei Jahre hinter der aktuellen Marktentwicklung, bilden den Verkehrswert aber recht gut ab.

Für den Großteil der Ein- und Zweifamilienhäuser ändert sich durch das Jahressteuergesetz nichts. Nur dort, wo es keine Vergleichswerte gibt, tendenziell in eher dünn besiedelten Gebieten, kommt es zum Sachwertverfahren, dessen Berechnungsweise sich nun ändert. Noch stärker betroffen sind Immobilien zur Kapitalanlage. Hier kommt das Ertragswertverfahren zum Einsatz, dessen Parameter nun deutlich angepasst werden.

Das IWW-Institut für Wissen in der Wirtschaft hat unter Anwendung der neuen Regelungen eine Beispielrechnung durchgeführt. Es zeigt sich, dass die Bewirtschaftungskosten künftig niedriger angesetzt werden, was den Ertrag der Immobilie erhöht. Auch der marktnäher angesetzte Liegenschaftszinssatz führt zu einem höheren unterstellten Ertrag. Zusammen mit der von 70 auf 80 Jahre erhöhten Gebäudenutzungsdauer ergibt sich für ein vermietetes Mehrfamilienhaus nun ein Gebäudewert für Erbschaften und Schenkungen von knapp 400.000 Euro nach zuvor 136.000 Euro. In vielen anderen Fällen wird der Wert nicht so stark springen. Der Eigentümerverband Haus & Grund geht von einem Anstieg im Schnitt um 20 bis 30 Prozent aus.

Ob auf eine Immobilie dadurch Erbschaft- und Schenkungsteuer anfallen und wie konkret die Steuerlast ausfällt, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Kinder können Immobilien ihrer Eltern weiterhin steuerfrei erben, wenn die Immobilie danach umgehend und für mindestens 10 Jahre bewohnt wird und die Wohnfläche 200 Quadratmeter nicht übersteigt. Die Freibeträge für Schenkungen und Erbschaften bleiben gleich. Sie betragen zwischen Ehepartnern 500.000 Euro, je Kind 400.000 Euro, je Enkel 200.000 Euro und in fast allen anderen Fällen wie Geschwistern, geschiedenen Ehepartnern, Nichten und Neffen und allen Nicht-Verwandten 20.000 Euro. Auch die Steuersätze hängen vom Verwandtschaftsgrad und der Höhe der Schenkung oder Erbschaft ab und reichen von 7 bis zu 50 Prozent.