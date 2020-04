Corona-Krise : Von wegen keine Miete zahlen!

Viele Menschen unterliegen derzeit dem Irrtum, sie brauchten wegen des kürzlich beschlossenen Corona-Hilfen-Gesetzes ihre Miete nicht zahlen. Das ist ein Fehler, die Pflicht zur Zahlung bleibt bestehen! Darauf weist der Immobilienverband Deutschland (IVD) noch einmal ausdrücklich hin: „Der Gesetzgeber hat lediglich das Kündigungsrecht der Vermieter eingeschränkt. Die Wohnungsmieter erhalten durch die gesetzliche Neuregelung aber kein gesondertes Minderungs-, Stundungs- oder Leistungsverweigerungsrecht.“

Tatsächlich haben Bundestag und Bundesrat das Kündigungsrecht von Vermietern für drei Monate eingeschränkt. Überweist ein Mieter vom 1. April bis zum 30. Juni wegen der Virus-Krise kein oder weniger Geld als vertraglich festgelegt, darf ihm nicht gekündigt werden. Doch was zunächst wie eine Einladung klingt, die Miete vorerst einfach nicht weiter zu zahlen, hat seine Tücken.

So muss der Schuldner laut dem Gesetz glaubhaft machen, dass der Ausfall der Miete durch die Corona-Krise verursacht ist – ein Passus, der vor allem auf Druck der CDU in das Gesetz gekommen ist. Nun gehen die Meinungen darüber, was unter „glaubhaft machen“ zu verstehen ist, weit auseinander. Da das Gesetz keinerlei formale Vorgaben dazu macht, könnte theoretisch ein Schreiben an den Vermieter ausreichen, in dem der Mieter diesem mitteilt, dass er Corona-bedingt weniger Einnahmen hat. Vermieterverbände pochen dagegen etwa auf eine Bescheinigung, dass der Betroffene staatliche Hilfszahlungen erhält, eine Bestätigung des Arbeitgebers oder andere Nachweise über den Verdienstausfall. Ob und welche Nachweise erbracht werden müssen, wird sich erst klären, wenn es zu Gerichtsverfahren kommen sollte.

Vermieter-Vertreter versuchen es deshalb jetzt mit abschreckenden Worten: Wer seine Miete nicht zahlt, seine Not aber nicht glaubhaft machen könne, „dem droht die Kündigung“, warnt IVD-Präsident Jürgen Michael Schick. Auch wer Rücklagen habe, bewege sich auf gefährlichem Terrain: „Es gibt viele Mieter, die haben noch genug Geld auf dem Konto. Dann kann der Vermieter klagen, es kommen Kosten für Mahnungen und den Vollstreckungsbescheid hinzu, und später kann in das Bankkonto vollstreckt werden“, sagt Hans-Joachim Beck. Er war bis zu seiner Pensionierung Vorsitzender Richter am Finanzgericht Berlin-Brandenburg und leitet nun die Steuer-Abteilung des IVD.

Nicht einfach die Miete kürzen!

Fraglich ist aber, wie oft es tatsächlich zu Klagen vor Gericht kommt. Der Mieterbund empfiehlt Mietern ohnehin, nicht einfach die Miete zu kürzen, sondern erstmal das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen, um nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen. Aus Mietersicht am besten wäre ein teilweiser Mieterlass – „sollte der Vermieter dies wirtschaftlich vertreten können“, wie der Mieterbund schreibt. Neben der Stundung denkbar wäre auch eine Ratenzahlung. In jedem Fall empfiehlt der Verband, dass Mieter und Vermieter eine schriftliche Vereinbarung über das Vorgehen treffen. Außerdem rät Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten Mietern „dringend zu überprüfen“, ob ihnen Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- oder Wohngeld zustehen. Die Bundesregierung hat zudem die Hürden für den Bezug von Hartz IV gelockert. Die sonst übliche Vermögensprüfung entfällt, auch die Frage, ob eine Wohnung in ihrer Größe angemessen ist, wird derzeit nicht geprüft.

Denn klar ist auch: Setzen Mieter ihre Zahlungen aus, verschieben sie das Problem nur in die Zukunft. Die Zahlung wird lediglich gestundet und muss spätestens bis zum 30. Juni 2022 beglichen werden – und zwar zuzüglich der im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegten Verzugszinsen. Der Verzugszinssatz liegt nach § 288 BGB fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz und beträgt aktuell 4,12 Prozent. Wer drei Monate seine Miete von beispielsweise 1500 Euro aussetzt, muss in zwei Jahren also nicht nur 4500 Euro zurückzahlen, sondern auch knapp 400 Euro Zinsen obendrauf.

Auch der Geschäftsführer der Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG, Frank Junker, mahnt zur Vorsicht. Viele Mieter seien schlecht informiert: „Sie gehen davon aus, dass die Miete erlassen wird. Aber das ist kein Geschenk.“ Auch deshalb sind sich die Fachleute einig, dass Mieter unbedingt das Gespräch mit ihrem Vermieter suchen sollten, wenn sie nicht zahlen können. Nach einem vernünftigen Gespräch sei die Chance viel höher, dass der Vermieter zumindest Teile der Miete nachlässt – oder wenigstens auf die Verzugszinsen verzichtet.