Mietpreisbremse : Hessen haftet nicht für zu hohe Mieten

Nach dem verpatzten Start der Mietpreisbremse in vielen Bundesländern bleiben Mieter auf Rückforderungen sitzen. In solchen Fällen gibt es keine Amtshaftung, entschied der Bundesgericht in einem Pilotfall gegen das Land Hessen.

In Großstädten, wie hier in Frankfurt, sind bezahlbare Mietwohnungen begehrt. Die Länder wollten Preistreibereien entgegenwirken, doch viele Verordnungen enthielten Formfehler - zum Nachteil für viele Mieter. Bild: dpa

In einem Pilotfall hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag einen Schadenersatzanspruch für Mieter gegen ein Bundesland verneint, wenn dieses eine unwirksame Verordnung für die sogenannte Mietpreisbremse erlassen hatte. Der Amtshaftungsanspruch setze voraus, dass eine besondere Beziehung zwischen der Amtspflicht und dem geschädigten Dritten bestehe. Bei der Verordnung des Bundeslandes Hessen sei dies aber nicht der Fall, erklärte der dritte Zivilsenat in Karlsruhe.

Im fraglichen Rechtsstreit hatte sich der Berliner Rechtsdienstleister Conny, vormals bekannt unter der Marke Wenigermiete.de, vermeintliche Ansprüche von Mieten aus Frankfurt abtreten lassen und war gegen die hessische Landesregierung vor Gericht gezogen (Az. III ZR 25/20).

Mit der Mietpreisbremse sollen Erhöhungen bei Neuvermietungen auf maximal 10 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete gedeckelt werden. Hessen hatte 2015 erstmals eine Mietpreisbremse für 16 Kommunen mit besonders angespannten Wohnungsmärkten eingeführt. Wegen eines Formmangels - die Verordnung war nicht ausreichend begründet - erklärte das Frankfurter Landgericht die Verordnung im Jahr 2018 aber für unwirksam. Diese Entscheidung hatte der BGH im vergangenen Jahr bestätigt.

Die Mieter hatten sich zum Jahresbeginn 2017 beim Einzug in eine 67-Quadratmeter-Wohnung auf eine Kaltmiete von 11,50 Euro je Quadratmeter eingelassen. Auf dem Frankfurter Mietmarkt waren für eine Wohnung dieser Ausstattung damals aber nur 7,45 Euro üblich. Weil die ursprüngliche Verordnung aber für ungültig erklärt wurde, fehlte es gegenüber dem Vermieter aber an einer Grundlage für eine Rückforderung. Die Bewohner blieben daher auf ihren Forderungen sitzen, so dass nur der Versuch blieb, das Land Hessen in Regress zu nehmen.

Kein Grundrecht auf Miete auf ortsübliches Niveau

Schon in der Vorinstanz war das Land Hessen um einen Schadenersatzanspruch herumgekommen. Gerichte hatten zwar die Regelungen für die Mietpreisbremse für unzulässig erklärt, aber entschieden, dass Mieter daraus keine finanziellen Ansprüche ableiten könnten, so etwa ein Senat des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt im Februar 2020.

Dieser schloss sich damit der Auffassung der ersten Instanz an, die schon die Position vertreten hatte, eine Staatshaftung sei bei einzelnen Betroffenen nicht möglich. Das OLG verneinte eine unmittelbare Drittwirkung der Verordnung und eine Grundrechtsverletzung des Mieters. Ein Grundrecht auf Anmietung einer Wohnung zu einem das ortsübliche Niveau nicht oder nur wenig überschreitenden Preis gebe es nicht, erklärten die Frankfurter Richter.

Neben der hessischen Verordnung hatten Gerichte auch die Verordnungen sieben weiterer Bundesländer für unwirksam erklärt. Die Landesregierungen mussten nachbessern und neue Regeln erlassen. Von der Mietpreisbremse profitieren können aber diejenigen Mieter, die nach dem Erlass der wirksamen Verordnungen umgezogen sind. Eine Rückwirkung ist in den Regeln nicht vorgesehen.

Auch hat die hessische Landesregierung hat nach gebessert. Seit Sommer 2019 ist eine neue Verordnung in Kraft, die 31 Kommunen betrifft, darunter auch Frankfurt. Aktuell ist eine Ausweitung auf künftig dann 48 Kommunen im Gespräch.