Blick auf Häuserfassaden in der neuen Altstadt von Frankfurt am Main Bild: Wonge Bergmann

Die Frankfurter Altstadt, die im Krieg zerstört wurde, ist zu einem Schmuckstück geworden. 35 Häuser wurden teilweise originalgetreu wieder aufgebaut und vor einigen Monaten eröffnet. Dort finden sich jetzt Geschäfte, Restaurants, kleine Museen und einige Eigentumswohnungen. Die Immobilien sind etwas besonderes, nicht nur geschichtlich und architektonisch. Sie haben auch mehreren Eigentümer. Denn die Stadt besitzt weiterhin die Grundstücke, während die Gebäude und Wohnungen darauf zumeist privaten Käufern gehören. Die Kommune hat die Grundstücke über sogenannte Erbbaurechte nur verpachtet.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

In Frankfurt ist es schon seit mehr als zehn Jahren üblich, dass die Stadt eigene Grundstücke fast nur noch mit Erbbaurechten vergibt. Etwa 4500 solcher Rechte gibt es dort derzeit. Auch andere Städte haben dieses Instrument in den vergangenen Monaten neu entdeckt. Sie wollen ihre Flächen künftig vorrangig oder ausschließlich auf diese Weise abgeben. Darunter Großstädte wie Düsseldorf, Hamburg oder Leipzig oder mittlere Städte wie Göttingen und Freiburg. Köln denkt darüber nach. Selbst in kleineren Orten wie Dachau bei München wird das so praktiziert. Die meisten Erbbaurechte in Deutschland hat derzeit Wolfsburg mit etwa 9000.