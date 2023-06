Wie gehen kinderlose Doppelverdiener am besten vor, wenn sie sich in einigen Jahren eine Wohnung für eine halbe Million Euro kaufen möchten? Ein Bausparvertrag kann trotz miserabler Verzinsung der Sparraten eine interessante Sache sein.

Moin, liebe Dinks! Ich hätte da mal eine Frage. Würden Sie als junge Doppelverdiener ohne Kinder in Zukunft monatlich 2000 Euro sparen, um sich in zehn Jahren eine Eigentumswohnung für 500.000 Euro kaufen zu können? Sollte das der Fall sein, dann möchte ich Sie zu einer kleinen Rundreise durch die aktuelle Zinslandschaft einladen. Bitte schnallen Sie sich aber zu Ihrer eigenen Sicherheit gut an, weil die Tour eine Achterbahnfahrt werden wird, wie Sie in wenigen Minuten spüren werden.

Ich habe bei der Landesbausparkasse (LBS) in München einen Tarif mit interessanten Zinssätzen entdeckt. Sie schließen einen Bausparvertrag über 500.000 Euro ab. Das kostet zwar 1,6 Prozent beziehungsweise 8000 Euro, sollte Sie aber nicht davon abhalten, mit dem Aufbau des Vermögens zu beginnen. Das gilt auch für die jährliche Kontogebühr. Sie beträgt 150 Euro, doch weil Sie alle Ausgaben mit den Sparraten verrechnen können, sollte sich der Schmerz über die Kosten in Grenzen halten.