Soll die Zinsbindung nun extra lang sein, um sich vor noch höheren Zinsen zu schützen? Oder vielleicht extra kurz, falls sie bald wieder fallen? Sicherheit war schon lange nicht mehr so einfach – wenn man weiß wie.

Porträt der Gemeinde Schöneck: Neubaugebiet in Büdesheim Bild: Rainer Wohlfahrt

Es gibt eine Kurve, die zukünftige Häuslebauer und Wohnungskäufer ganz genau beobachten: die der Baukre­ditzinsen. Viele dürften ziemlich ent­setzt gewesen sein, wie steil sie seit An­fang 2022 geworden ist. Aktuell liegen die Zinsen bei etwa vier Prozent pro Jahr. Für so manche Familie ist damit der Traum vom Eigenheim aus finanziellen Gründen geplatzt.

Andere wiederum hoffen weiterhin. Vielleicht geht es ja bald wieder nach unten, vielleicht wird es ja bald besser. Sie verfolgen die Zinsentwicklung weiterhin gespannt. Und wer sich schon für einen Hausbau oder Wohnungskauf entschieden hat und gerade die Finanzierung plant, steht vor einer wichtigen Frage: Soll die Zinsbindung nun extra lang sein, um sich vor noch höheren Zinsen zu schützen? Oder vielleicht extra kurz, falls sie bald wieder fallen?

Zinsen werden hoch bleiben

Wofür sich jeder Einzelne entscheidet, hängt natürlich erstens davon ab, wie groß das eigene Bedürfnis nach einer sicheren Planung ist. Und zweitens spielt natürlich auch eine Rolle, was mit den Zinsen in den kommenden Monaten passiert.

Beginnen wir mit Letzterem. Ganz sicher weiß es natürlich niemand, aber: Experten gehen davon aus, dass die Bauzinsen auch in der näheren Zukunft weiterhin hoch bleiben. So sagt etwa Mirjam Mohr vom Kreditvermittler In­terhyp: „Wir rechnen im weiteren Verlauf des Jahres mit schwankenden Zinsen zwischen 3,5 und 4 Prozent. Kurzfristige Ausschläge über diese Marke sind dabei möglich.“ Einen extremen Anstieg wie zuletzt erwartet Mirjam Mohr nicht.

Womit wir bei dem Wunsch nach Sicherheit sind: Wer darauf verzichten und lieber wetten möchte, dass die Zinsen in Zukunft wieder sinken, kann natürlich eine kurze Laufzeit für den Kredit wählen, etwa nur wenige Jahre oder gar eine variable Verzinsung. Und sich, falls es tatsächlich so kommt, freuen, einen günstigeren Kredit in Folge aufzunehmen.

Sicherheit war schon lange nicht mehr so billig

Die wenigsten Immobilienkäufer sind jedoch bereit, ein solches Risiko einzugehen. Es ist eine Zurückhaltung, die durchaus auch zu empfehlen ist. Denn schließlich geht es um enorme Summen, mit denen man sich nicht verspekulieren sollte. Im schlimmsten Fall verliert man sonst das neue Haus oder die Wohnung – etwa, wenn man sich den Kredit nicht mehr leisten kann, sollten sich die Zinsen später doch anders entwickeln und höher sein. Gerade Baukredite laufen über viele Jahre – zu prognostizieren, wo der Zinssatz in vielen Jahren liegt, ist schier unmöglich.

Hinzu kommt: Gerade in der aktuellen Lage würde es besonders wenig Sinn ergeben, auf eine kurze Laufzeit zu setzen. „Der Zinsunterschied zwischen kürzeren und längeren Laufzeiten war prozentual schon lange nicht mehr so gering wie zurzeit.“, sagt Ingo Foitzik, Baufinanzierungsexperte beim Verbraucherportal Check24.

Soll heißen: Sicherheit war schon lange nicht mehr so billig, eine solche Situation ist extrem ungewohnt. Für einen Kredit mit 20 Jahren Zinsbindung bezahlen Immobilienkäufer oft gar nichts oder nur ein bisschen mehr als für einen mit zehnjähriger Bindung.

So liegen die Zinsen beim Vermittler Mkib Online derzeit für eine Baukredit für zwei unterschiedliche Laufzeiten, sowohl für zehn als auch für zwanzig Jahre, bei 3,68 Prozent. Das zeigt eine Auswertung der Finanzberatung FMH für die F.A.S. Auch bei anderen Anbietern, etwa Dr. Klein oder Interhyp, ist der Unterschied ziemlich gering. Angenommen wird dabei ein Darlehen von 200.000 Euro mit einer Finanzierung von 80 Prozent und einer Tilgung von 2 Prozent. „Für Immobilienkäufer kann es also durchaus sinnvoll sein, sich nun eine möglichst lange Zinsbindung zu sichern“, sagt Max Herbst von der Finanzberatung FMH.

Ein Kredit lässt sich auch kündigen

Denn hierbei können sich Kreditnehmer einen Trick zunutze machen, sollten die Zinsen in einigen Jahren doch wieder fallen: Ein spezielles Gesetz sieht vor, dass sie nach zehn Jahren den Kredit kündigen können – unabhängig davon, wie lang die Zinsbindung ist. Es handelt sich dabei um den Paragraphen 489 Abs. 1 Nr.2 des Bürgerlichen Gesetzbuches, der dieses Sonderkündigungsrecht enthält.

Konkret besagt er: Ein Kreditnehmer kann seine Baufinanzierung nach zehn Jahren auflösen, und zwar ohne Begründung. Es braucht dann nur eine Kündigung sechs Monate im Voraus. Dafür dürfen dem Kreditnehmer keinerlei zusätzliche Kosten entstehen, die Bank darf keine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Die Frist beginnt von jenem Tag an, an dem die Bank das Darlehen vollständig an den Kreditnehmer ausgezahlt hat.

Gerade jetzt, wo sich die Zinsen bei den Laufzeiten oft nur wenig unterscheiden, könne das helfen, sagt Zinsexperte Max Herbst. Man sichere sich mit einem langlaufenden Kredit dagegen ab, dass die Zinsen plötzlich wieder höher liegen – und könne so über viele Jahre hinweg seine Finanzen gut planen. Gleichzeitig gebe es die Möglichkeit, nach zehn Jahren auf ein günstigeres Angebot einer anderen Bank umzu­steigen.

Die Nachfrage nach Baukrediten hat stark abgenommen

Zuletzt habe sich auch in den Daten gezeigt, dass die Kunden seit Anfang des Jahres lieber wieder auf etwas längere Laufzeiten setzen, sagt Mirjam Mohr von Interhyp. Bei etwa 13,76 Jahren liege derzeit der Durchschnitt. Allgemein hat die Nachfrage nach Baukrediten stark abgenommen.

Das zeigt sich etwa in den Statistiken der Deutschen Bundesbank. So lag im April, dem zuletzt erfassten Monat, das Kreditvolumen für Baukredite in Deutschland bei knapp 13 Milliarden Euro. Vor vier Jahren, also vor der Pandemie, waren es im Vergleichsmonat rund 23 Milliarden Euro.

Selbst die sinkenden Immobilienpreise helfen da oft nicht. Nur manchen Immobilienkäufern eben: Denn wer es sich trotzdem leisten kann, hat nun die Auswahl. Interessenten können aktuell aus einem so großen Angebot an Eigentumswohnungen und Häusern wählen wie seit Jahren nicht mehr, sagt Mirjam Mohr vom Vermittler Interhyp. Und dann kommt wieder die Kurve der Baukreditzinsen in den Blick.