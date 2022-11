Baufinanzierung : Kleinere Darlehen, höhere Raten

Aktualisiert am

Die Kosten einer Baufinanzierung haben sich in den vergangenen zwölf Monaten massiv verschärft. Der Oktober zeichne sich in dieser Hinsicht gleich mehrfach als Rekordmonat aus, heißt es vom Finanzierungsspezialisten Dr. Klein. Die Standardrate, die schon in den vergangenen Monaten nach und nach angestiegen sei, habe zuletzt 1505 Euro betragen. Damit sei sie nicht nur innerhalb eines Monats um mehr als 110 Euro gestiegen, sondern liegt nunmehr um 85 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

Die Standardrate beruht auf einer Musterrechnung für Baufinanzierungen von 300.000 Euro Darlehenssumme, 2 Prozent Anfangstilgung, einem Beleihungsauslauf von 80 Prozent sowie einer zehnjährigen Zinsbindung.

Ähnlich spektakulär hat sich die durchschnittliche Darlehenshöhe entwickelt. Im Oktober fiel diese auf 277.000 Euro. Der deutliche Rückgang von noch 317.000 Euro seit Anfang des Jahres sei auf die

veränderten Bedingungen am Finanzierungsmarkt zurückzuführen. Neben den in die Höhe schnellenden Bauzinsen spielten auch höhere Energie- und Lebenshaltungskosten eine große Rolle bei der Festlegung der Kreditsumme.

Gesunken sei auch der anfängliche Tilgungssatz. Erst- und Anschlussfinanzierungen würden aktuell mit einer Anfangstilgung von durchschnittlich exakt 2 Prozent beauftragt und lägen somit genau an der Grenze der empfohlenen Wertes zwischen 2 und 3 Prozent. In einer niedrigen Tilgung sähen viele Kreditnehmer die Möglichkeit, ihre Baufinanzierung noch bezahlbar zu gestalten. Indes brauche, wer weniger tilge, länger zum Abbezahlen des Darlehens. Zudem bleibe die Restschuld, die nach Rückzahlung der Erstfinanzierung offen ist, auf einem hohen Niveau – und mit ihr das Zinsänderungsrisiko für die Anschlussfinanzierung.

Aufgrund der momentanen Unsicherheiten am Zinsmarkt hätten im Oktober wieder mehr Kreditnehmer zu einer längeren Zinsbindung gegriffen. Im Durchschnitt betrage der Zeitraum der Festschreibung derzeit 13 Jahre und zwei Monate. Seit Februar dieses Jahres habe es eine deutliche Tendenz zu einer kürzeren Festschreibung der Zinsbindung gegeben, nun gehe der Trend erstmals wieder in die andere Richtung.

Nicht mehr gefragt scheinen auch Forward-Darlehen. Ihre Nachfrage am gesamten Baufinanzierungsvolumen sank im Oktober um mehr als einen Prozentpunkt auf 3,97 Prozent.