Aktualisiert am

Prognose für 2020 : Kein Ende des Immobilienbooms in Sicht

Eine Wende am Immobilienmarkt erwarten Fachleute nicht. Doch je nach Region entwickeln sich die Preise nun sehr unterschiedlich.

Das zurückliegende Jahr ist noch einmal von kräftigen Preissteigerungen bei den Immobilien geprägt gewesen, auch wenn sich beim Anstieg der Mieten schon eine deutliche Verlangsamung abzeichnete. In manchen Quartalen berichteten die Immobilien-Forschungsinstitute sogar schon von einer Stagnation der Neuvertragsmieten. Immerhin aber kam der Kreditvermittler Dr. Klein vor Weihnachten in einer Datenanalyse der Kaufpreise von Häusern in den Großstädten Frankfurt, Stuttgart und München noch mal auf Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum von plus 7,5 Prozent (Frankfurt) über 10,9 Prozent (Stuttgart) bis hin zu 11,4 Prozent (München). Überall gibt es mittlerweile Spekulationen, ob irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht sein könnte.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die Prognosen der Immobilienfachleute für die Preisentwicklung im Jahr 2020 sind gleichwohl noch recht zuversichtlich. Die Erwartung, dass eine Zinswende den Preisanstieg bremsen könnte, die noch vor anderthalb Jahren gang und gäbe war, scheint sich verflüchtigt zu haben. Und das, obwohl die Kapitalmarktzinsen in Deutschland, abzulesen an der Rendite der Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit, längst nicht mehr so tief sind, wie sie schon mal waren. Von minus 0,7 Prozent im August ist die Rendite mittlerweile auf minus 0,17 Prozent gestiegen.

Entsprechend haben auch die Bauzinsen, die zeitweise sehr dicht an Null waren, seit Oktober wieder etwas zugelegt. Gleichwohl bleiben Hypothekenkredite günstig. Es werde in den nächsten Monaten weiterhin Anbieter geben, bei deren Zinssätzen „eine Null vor dem Komma“ steht, prognostiziert das Internetportal Biallo in seinem Jahresausblick.

Negative Bauzinsen auf „breiter Front“ seien für 2020 nicht zu erwarten, meint auch Mirjam Mohr, Vorstandsmitglied beim Vermittlungsportal Interhyp. Die von Interhyp regelmäßig befragten Fachleute gingen in der Mehrheit davon aus, dass sich die Zinsen für Baudarlehen auch im neuen Jahr zunächst seitwärts bewegten. Ein Anstieg der Leitzinsen der Europäischen Zentralbank jedenfalls wird jetzt von Analysten zum Teil sogar über Jahre nicht mehr erwartet.

Überbewertungen nehmen zu

Das hat Folgen. „Dank extrem niedriger Zinsen und einer sich belebenden Wirtschaft wird sich der Vorhang für Immobilien auch 2020 öffnen“, schreiben die Immobilienfachleute der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrer Prognose für dieses Jahr. Sie rechnen mit keiner Trendwende am deutschen Immobilienmarkt. Im Hauptszenario der Bank für 2020, dem die Fachleute eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 70 Prozent beimessen, zeichne sich auch nach zehn Jahren kein Ende des Aufschwungs am deutschen Immobilienmarkt ab.

„Zu stark wirken die extrem niedrigen Zinsen, die die Assetklasse befördern“, schreibt die Helaba. Der hohen relativen Attraktivität von Immobilien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren stehe aber die hohe absolute Bewertung der Immobilien gegenüber. „Da in vielen Marktsegmenten wohl auch im kommenden Jahr die Kaufpreise stärker zulegen werden als die Mieten, nehmen die Überbewertungen zu“, meint die Helaba. „Auch wenn sich noch keine Trendwende abzeichnet, steigt damit tendenziell die Korrekturanfälligkeit von Immobilien.“ Etwas Vorsicht scheint also angebracht.