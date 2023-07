Eine Doktorarbeit über das Auf und Ab der Aktienkurse zu schreiben mag heute nicht als außergewöhnlich innovative Idee gelten. Zu Beginn der 1950er Jahre aber war es genau das. Als der Ökonom und spätere Nobelpreisträger Harry Markowitz 1950 damit begann, fand er in der Bibliothek der Universität Chicago nur eine sehr über­sichtliche Zahl an Arbeiten vor, die sich bereits mit der Börse beschäftigt hatten. Und die Texte, die ihm dabei in die Hände fielen, passten Markowitz gar nicht. So behauptete eine damals populäre Studie beispielsweise, dass Investoren Aktien vor allem unter dem Gesichtspunkt der höchstmöglich zu erwartenden Rendite aussuchen würden.

Markowitz, so schreibt es der Autor Robin Wigglesworth in seinem lesenswerten Buch „Trillions“ (Penguin; bislang nur auf Englisch erschienen), fand allein die Überlegung absurd. Denn zu Ende gedacht hieße das: Ein Anleger müsste in der Theorie sein ganzes Geld nur in eine einzige Aktie investieren – nämlich in diejenige, die von allen den höchsten Ertrag verspricht. Markowitz wusste aber, dass dies in der Praxis so gut wie niemand machte, da das Risiko des Scheiterns dabei viel zu groß war.