Luxusgeldanlage : 1,7 Millionen Euro für eine Flasche Whisky

In London wurde die bislang teuerste Flasche Malt verkauft. Die Preise sind in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Da kann keine Geldanlage der Welt mithalten.

Ob Sportwagen, Gemälde oder Schmuck: Luxusgüter haben ihren Preis. Und der nimmt seit Jahren kontinuierlich zu. Neuestes Beispiel ist Whisky. Hier wurde diese Woche wieder einmal ein neuer Rekord erzielt: Für eine einzige Flasche eines 60 Jahre alten Macallan 1926 Single Malt aus Schottland wurden 1,5 Millionen Pfund gezahlt – also rund 1,74 Millionen Euro. Bislang war die teuerste Flasche 1,2 Millionen Pfund wert – diese wurde vor 11 Monaten versteigert. Damals wechselte eine Flasche Macallan 1926 aus demselben Fass für 1,2 Millionen Pfund den Besitzer. Zuvor wurde, ebenfalls wieder ein Macallan, für 84.8750 Pfund verkauft. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2014 lag der höchste für einen Whisky jemals erzielte Preis bei rund 470.000 Euro. Eine Flasche diesen Macallan kostete im Jahr 2007 sogar nur 75.000 Dollar.

Der Preis für Whisky steigt seit Jahren stark an. Das geht aus mehreren Indizes hervor. Über die vergangenen zehn Jahre haben sich die teuersten Whiskysorten um 540 Prozent verteuert, geht aus dem Knight Frank Rare Whisky 100 Index hervor, der die Preisentwicklung der 100 seltensten Whiskys miteinander vergleicht. Der Vergleich der 50 seltensten Whiskys ergibt sogar ein Plus von 765 Prozent in zehn Jahren – umso seltener, umso wertvoller ist momentan die Devise. Zum Vergleich: Der deutsche Aktienindex Dax gewann in diesem Zeitraum lediglich rund 140 Prozent. Dieses Jahr wurden die teuersten Whiskysorten allerdings nur rund 23 Prozent teurer. Andy Simpson, der sich für diesen Index verantwortlich zeigt, kennt für den vergleichsweise moderaten Anstieg die Gründe: Ein starker Preisverfall für Whiskys der Sorte Macallan gekoppelt mit einem vergleichbar großen Angebot habe den Index etwas zum Stottern gebracht. Macallan ist deswegen so wichtig, weil die Marke sich bewusst auf absolute Luxusspirituosen spezialisiert hat – was auch schon die Rangliste der drei teuersten Whiskys zeigt. „Im Jahr 2019 rechnen wir aber mit einem deutlich besseren Resultat“, sagt Simpson.

Ein Grund für die stark steigenden Preise ist vor allem die stark steigende Nachfrage aus Asien. Auch wenn der neueste Käufer nicht bekannt gegeben wurde, so spricht doch vieles dafür. Dort wachsen die Vermögen schnell, viele Superreiche wohnen in China, Japan oder Singapur. Europäische Luxusgüter genießen einen Kultstatus. Beispiel Whisky: Es gebe ein „riesiges Interesse an Whisky“, sagt Richard Harvey vom Auktionshaus Bonhams. „Überall im Fernen Osten werden Whisky-Bars eröffnet.“ Ein Drittel bis 40 Prozent aller Verkäufe des Auktionshauses gingen in diese Region. Auch unabhängig von der asiatischen Nachfrage wird Whisky immer beliebter: Dazu gehören schottische Sorten wie Dalmore und Port Ellen, aber auch japanische aus den Destillerien von Karuizawa und Yamazaki.

Die nun versteigerte Flasche ist Teil einer Kollektion, die aus 460 Whiskyflaschen und neun 9 Whiskyfässern besteht. Die Sammlung gehört nach Angaben des Auktionshauses Sotheby‘s zu den wertvollsten der Welt gehören und gehörte einem Whisky-Enthusiasten aus den Vereinigten Staaten. Die Flasche aus dem Macallan-Fass Nummer 263 bezeichnete das Auktionshaus als „Heiligen Gral“ des Whiskys.