Luxusanlage : Darf es ein Dinosaurier im Depot sein?

Aktualisiert am

Darf es ein T-Rex für das Wohnzimmer sein? Bild: UPI/laif

Superreiche investieren auch in Zeiten von Corona in Luxusgüter. Kunst, Wein, Edelsteine, Whisky – was Wert hat, wird gekauft. Dabei machen sie nicht einmal vor einem T-Rex halt. Kann der Otto-Normal-Anleger davon etwas lernen?