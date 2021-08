Kundenbindungsprogramme : Senator-Status zu verschenken

Auch Diamanten kann man verlieren, selbst wenn man gut auf sie aufpasst. So ging es zumindest einigen Vielreisern mit dem Diamantstatus der Hotelkette Hilton. 60 Nächte pro Kalenderjahr sind nötig, um den höchsten Status zu erreichen und Zugang zur Lounge und kostenlose Frühstücke zu bekommen. Doch das ändert sich. Lockdowns, die Pflicht zum Homeoffice und Einreisebestimmungen haben so manchen Vielflieger am Boden gehalten und so manchen Hotelbewohner im eigenen Bett. Dann gab’s auch keine Punkte. Bei der Deutschen Bahn verfallen Statuspunkte nach zwölf Monaten, bei Hilton Honors, Europcar und Miles & More muss man sich jedes zweite Jahr erneut qualifizieren. Das fällt vielen Leuten jetzt auf, wo sie sich wieder ans Reisen machen. Die gute Nachricht für die Kunden: Auch exklusive Klubs brauchen Mitglieder, sonst haben sie keinen Sinn. Und so verschenken die Unternehmen ihren Status derzeit manchmal.

Rund 300.000 Mitglieder hat die Deutsche Bahn in ihrem Statusklub, bei der Lufthansa haben rund 800.000 Kunden irgendeinen Status. Bei vielen Unternehmen ist das Ziel: Diese Zahl soll sich in der Pandemie nicht sehr ändern. Darum geben sie sich kulant. „Wir verlängern Ihren Status. Danke für Ihre Treue“, hat Miles & More am Montag in einer E-Mail an seine Mitglieder verkündet. Der bestehende Status werde automatisch bis Februar 2023 aufrechterhalten.

Dabei handelt es sich um eine Nachbesserung, denn bereits im Mai 2020 wurde bekannt gegeben, den bestehenden Status für all jene, deren Karte im Februar 2021 auslaufen würde, bis 2022 zu verlängern – auch ohne weitere gesammelte Meilen. Ebenso wenige Sorgen über eine Abstufung müssen sich Privilege-Mitglieder des Mietwagenanbieter Europcar machen. Der hat den Status im Dezember 2020 um zwölf Monate verlängert. Bei Hilton werden alle gesammelten Punkte vom Jahr 2020 automatisch auf das Konto von 2021 übertragen. Hatte man etwa im Jahr 2020 bereits zehn Nächte in einem Hilton Hotel verbracht, so gelten diese auch für 2021.

Die Loyalitätsschleife

Auch die Bahn gab sich großzügig und verschenkte ihre Statuspunkte einfach. Groß beworben wird die Aktion nicht, und so gibt es Überraschungspotential: Wer in diesen Wochen wieder zu reisen beginnt und in sein BahnComfort-Konto guckt, dem mögen plötzlich neue Statuspunkte auffallen. Unter der Beschreibung „Aktion“ stehen für März und April 2020 jeweils 200 Zusatzpunkte zu Buche, im Dezember 2020 und April 2021 gab es sogar je 1000 Punkte. „Als Kompensation für die Einschränkungen haben all unsere BahnComfort-Kunden mehrfach Statuspunkte gutgeschrieben bekommen“, so die Sprecherin der DB. Statuspunkte, die übrigens keinesfalls mit Prämienpunkten zu verwechseln sind. Für Prämienpunkte gibt es zwar Tickets, Bordbistro-Gutscheine und noch ganz andere Dinge, doch nur Statuspunkte können die Tür zur DB-Lounge und einem BahnComfort-Sitzplatz öffnen. 2000 innerhalb von zwölf Monaten davon, äquivalent zu 2000 ausgegebenen Euro für Tickets und BahnCards, und man gehört zum Klub. Die geschenkten Punkte aus Dezember und April werden so manchem den Status gerettet haben.