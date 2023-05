Hand aufs Herz, liebe Anleger! Wie sehr leiden Sie unter der Inflation? Wo stehen Sie auf (m)einer Skala von null (überhaupt nicht) bis zehn (kurz vor dem Herzinfarkt)? Oberhalb der Sechs empfehle ich Ihnen aus gesundheitlichen Gründen den Blick in die Statistik. In den vergangenen 50 Jahren lag die Entwertung des Geldes bei 2,55 Prozent im Jahr. Das ist angesichts der 6,9 Prozent, um die der Wert des Geldes im vergangenen Jahr gesunken ist, kaum der Rede wert. Oder empfinden Sie den Hinweis als pure Provokation?

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft.

Ich hoffe natürlich, dass Sie aus den 2,6 Prozent gewisse Kraft schöpfen, weil auch bei diesem Satz das Geld schmilzt wie Schnee in der Sonne. Wer nach den Olympischen Spielen in München nicht den Mut hatte, beispielsweise 100.000 Euro in ertragreiche Geldanlagen zu stecken, sondern einfach auf dem Girokonto liegen ließ, der besitzt heute gerade noch 28.460 Euro. Daran mögen Sie erkennen, dass Angst und Ratlosigkeit teure Begleiter sind. Ich habe keine Ahnung, wie hoch die Inflation in den nächsten Jahren sein wird, und ich will den Teufel nicht an die Wand malen, doch wenn Sie zum Beispiel mit 3 Prozent im Jahr rechnen, müssen Sie eine Idee haben, um finanziell nicht über die Maßen gerupft zu werden. Darf ich Ihnen diese Feststellung an drei Beispielen erläutern?