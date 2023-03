Angespannter Börsenhändler In New York: Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hat die Risiken der abrupten Zinswende verdeutlicht. Bild: AFP

Die Zinswende hat zugeschlagen. Sie lässt Banken wackeln und neue Sorgen über die Al­tersvorsorge aufkommen. Und der Bau kommt fast zum Erliegen. Die Finanzierung gilt als Treibstoff der Immobilienwirtschaft. Diese Maschine läuft nun schleppend. Zusätzlich zur Zinswende verlangen Banken mehr Eigenkapital und stellen weniger Finanzierungsvolumen be­reit. Projekte verzögern sich oder fallen aus. In der Immobilienbranche ist exem­plarisch zu beobachten, was an den Märkten passiert, wenn sich Zinsen sehr schnell ändern. Das Zinsänderungsrisiko, in der langen Phase fallender Zinsen nur eine theoretische Größe, schlägt voll durch. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, die nach einem Rückzug von Investoren Staatsanleihen weit unterhalb des Kaufpreises veräußern musste, ist nur das heftigste Beispiel bislang.

Im September hatte die Bank von England, was hierzulande nur am Rande wahrgenommen wurde, ein Programm von 65 Milliarden Pfund auflegen müssen, um das britische Pensionssystem zu sta­bilisieren. Altersvorsorgekassen mussten Liquidität aufbringen, weil Derivate, mit denen sie sich gegen den Niedrigzins ge­schützt hatten, plötzlich an Wert verloren. Auslöser waren unbedachte Äußerungen der bald zurückgetretenen Ministerpräsidentin Liz Truss zu Steuersenkungen. Die Nervosität war greifbar.

Erhöhte Verwundbarkeit

Banken und Versicherer, die mächtigen Branchen des Finanzsektors, hatten ge­warnt: Nach Jahren der lockeren Geldpo­litik könne ein abrupter Zinsanstieg nötig sein, um der Inflation Herr zu werden. Besser wäre ein langsamer Ausstieg aus unkonventionellen Anleihekäufen und ultraniedrigen Zinsen. Jetzt bestätigen sich die Be­fürchtungen. „Selbst hochliquide Staatsanleihen sind nicht sicher, das fällt einigen Banken auf die Füße, weil sie ein Preisrisiko haben“, sagt Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwesen der Universität Hohenheim.

Der Zinsanstieg seit Anfang 2022 ist ei­ner der steilsten in der Geschichte – ganz gleich ob er etwas früher eingesetzt hat wie in den USA oder später wie im Euroraum. Wenn Finanzdienstleister Anleihen halten, führt das zu Wertverlusten, die mal gravierender, mal glimpflicher ausfallen. „Wegen der hohen Geschwindigkeit der Korrektur der Geldpolitik sind wir in einer Phase der erhöhten Verwundbarkeit“, sagt Burghof. „Sie wird aber erst schlagend, wenn Liquidität fehlt.“ Dieses Problem hat die Silicon Valley Bank zum Fallen ge­bracht. Mangelnde Liquidität musste sie durch Anleiheverkäufe ausgleichen – Wertverluste realisierten sich. Hätte sie Pa­piere bis zur Endfälligkeit halten können, wären Verluste ausgeglichen worden.

Das Zinsänderungsrisiko ist für Banken relevanter als für Versicherer. Beide halten zwar Anleihen, doch Banken wandeln über eine Fristentransformation kurzfristige Einlagen in langfristige Kredite und Geldanlagen. Lebensversicherer haben durch regelmäßige Beitragseinnahmen weniger Liquiditätsbedarf und können Pa­piere meistens bis zur Endfälligkeit halten, weil sie erst am Ende der Vertragslaufzeit eine Auszahlung leisten müssen.