Neue Anlageform : Die Immobilienrenten boomen

Sie werben in den Bestlagen der Städte – in Berlin-Charlottenburg, im Frankfurter Westend oder in München-Bogenhausen. „0 Prozent Risiko“, „Rente auf Lebenszeit“ und „Die beste Nutzung ihrer Immobilie“ heißt es auf den Plakaten. Auch im Fernsehen laufen Werbespots für die neuen Finanzprodukte. Ebenso im Internet, wo dutzende Anbieter um Kunden buhlen. Es geht dabei um neue Immobilienpolicen, die momentan den Markt fluten – Leibrenten, Umkehrhypotheken und Teilverkäufe. Viel wurde über diese neuen Finanzierungskonzepte gesprochen, aber einen Marktüberblick haben die wenigsten. Doch was bedeuten diese Rentenmodelle konkret? Welche Tricks nutzen die Anbieter um Umsätze zu generieren? Experten sind sich uneinig über den wachsenden Markt der Immobilienverrentung.

Das Angebot ist noch jung

Kevin Hanschke Volontär. Folgen Ich folge



Das liege daran, weil das Angebot von Leibrenten und Teilverkäufen noch jung ist, sagt Klaus Morgenstern, Experte für Rentenfinanzierung vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Das DAI aus Berlin beschäftigt sich seit Jahren mit den Rentenfinanzierungsmodellen, die aus den angelsächsischen Ländern stammen. Im Vereinigten Königreich wurden allein im letzten Jahr 4 Milliarden Euro durch „Equity Release Produkte“ umgesetzt, den britischen Äquivalenten zur Leibrente.