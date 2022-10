Wohnungspreise : Wind auf dem Immobilienmarkt in den Niederlanden dreht

Wer in den vergangenen Monaten durch niederländische Städte lief, ahnte es: Der Wind auf dem Immobilienmarkt dreht sich nach beinahe einem Jahrzehnt Hochkonjunktur. Deutlich mehr Verkaufsschilder „Te koop“ sind in den Fenstern und vor den Türen zu sehen. Der subjektiv beobachtete Umschwung schlägt sich nun auch in Zahlen nieder – und in Prognosen für kommendes Jahr.

Die Maklervereinigung NVM lieferte dieser Tage das auffallendste Indiz. Im dritten Quartal ist nach ihrer Berechnung der Durchschnittspreis für eine Bestandswohnung um 6 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal gefallen. Die Bewegungen spielen sich auf extrem hohem Niveau ab, denn der Markt gilt seit Jahren als überhitzt. Im Jahresvergleich – gegenüber dem dritten Quartal 2021 – lagen die Preise immer noch leicht, nämlich um 2 Prozent, im Plus. In dieser Betrachtung sind die Preissteigerungen nur sehr stark abgeflacht, von Raten, die zuletzt an 20 Prozent heranreichten. Absolut sind im Schnitt 425 000 Euro für eine Bestandswohnung in der fünftgrößten EU-Volkswirtschaft zu zahlen. Und noch immer zahlen Bieter in zwei Dritteln der Fälle mehr als den ur­sprünglichen aufgerufenen Preis.

Höchstes Minus seit Messbeginn

Doch das Minus zum Vorquartal ist das höchste, das die NVM seit Beginn der Erhebung Mitte der Neunzigerjahre ge­messen hat. Die Zahlen „weisen darauf hin, dass der extrem erhitzte Markt der vergangenen eineinhalb Jahre einen Wendepunkt erreicht hat“, befindet die kommissarische NVM-Vorsitzende Lana Gerssen. Gründe: gestiegene Hypothekenzinsen, Energiekosten und anderweitige Inflation, welche die Kaufkraft mindern. Das nehme „den Irrsinn aus dem Markt“. Die Zahl der zum Verkauf stehenden Wohnungen verdoppelte sich binnen Jahresfrist beinahe – allerdings auf immer noch niedrigem Ni­veau, verglichen mit den Jahren zuvor. Die Immobilien stehen jetzt auch länger zum Verkauf. Die Zahl der Transaktionen ist laut Katasteramt gegenüber dem Vorjahr gesunken. Allerdings lahmt der Neubau, was das Angebot beeinträchtigt.

„Wir sehen, dass die Wohnungspreise sich schneller als bisher an das schlechter werdende Wirtschaftsumfeld anpassen“, analysiert die Bank ABN Amro. Für das Gesamtjahr erwartet sie nun eine weniger steile Preissteigerung, indes immer noch 14 Prozent. 2023 aber wird der Durchschnittspreis nach ihrer Erwartung um 2,5 Prozent sinken, statt wie bisher pro­gnostiziert um diesen Satz steigen. „Geht es mit der Konjunktur schneller bergab, ist ein weiterer Rückgang der Immobilienpreise nicht auszuschließen.“ Die Notenbank DNB sieht Probleme für Käufer, die zuletzt teuer und mit variablem Hypothekenzins eingestiegen sind. Allerdings vereinbaren viele Käufer Festzinsen für längere Zeit; und die früher äußerst lockeren Hypothekenbedingungen sind verschärft worden. Alles in allem spricht DNB-Präsident Klaas Knot von einer „willkommenen Abkühlung“. Nach den Zahlenreihen der Statistikbehörde CBS kosten Bestandswohnungen heute mehr als viermal so viel wie 1995. Nur nach der Finanzkrise gab es eine kurze Delle. Der Preisschub ist zum politischen Thema geworden, weil Jüngere ohne Erbe kaum mehr eine Chance haben.