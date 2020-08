Altstadt-Immobilien : Die Liebe zur Patina kann sich lohnen

Schöne Altstädte laden nicht nur zum Bummeln ein. Auch so mancher Immobilienkäufer schätzt diese Reise in die Vergangenheit. Manche Städte gelten im Preis noch als vergleichsweise moderat.

Die Attraktivität einer Stadt und deren Lebensgefühl nimmt jeder Mensch anders wahr. Häufig ändern sich die Vorlieben zudem mit den Lebensumständen oder dem Alter. Doch zuweilen herrscht Einigkeit: Schöne und pittoreske Altstädte erleben viele Menschen als besonders und wertvoll, laden diese doch zum Verweilen, Entdecken und zu kleinen Zeitreisen ein. Als eines der wohl bekanntesten Beispiele hierzulande gilt das auch im Ausland beliebte Rothenburg ob der Tauber – mit typischem Kopfsteinpflaster und mittelalterlicher Architektur sowie vielen Fachwerkhäusern und Ladengeschäften, die traditionellen Weihnachtsschmuck und süße Schneeballen bieten.

Die meisten Menschen dürften vor einer so außergewöhnlichen Kulisse vor allem Tagesausflüge oder Kurzurlaube genießen. Doch bisweilen kann die Anziehungskraft so nachhaltig sein, dass eine solche Stadt für mehr in Frage kommt, wenn die Lebensumstände dies erlauben. Und trotz der in dem fortwährenden Niedrigzinsumfeld weithin schon deutlich gestiegenen Immobilienpreise gelten einige der Altstadtschätze noch immer als vergleichsweise attraktiv. Dies haben die Fachleute des Immobiliendienstleisters McMakler festgestellt, als sie das Immobilienklima in den 30 schönsten Altstädten Deutschlands ausgewertet haben. Wer seinen eigenen Favoriten vermisst – diese Auswahl ist subjektiv. Sie stützt sich auf verschiedene Reiseportale im Internet.