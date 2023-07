Immobilienfinanzierung : Günstiger raus aus dem Baukredit

Gleichförmige Doppelhaushälften stehen direkt am Feld am Stadtrand von Rötha. Bild: Picture Alliance

Die stark gestiegenen Bauzinsen sorgen für reichlich Frust unter Immobilienkäufern. Sie machen manchen Kauf unfinanzierbar. Aber die, die schon ein Haus oder eine Wohnung haben und dafür schon vor einigen Jahren einen Baukredit günstig abgeschlossen haben, können sich teilweise sogar freuen. Nämlich dann, wenn sie ihren Kredit vorzeitig zurückzahlen wollen. Das kostet Strafgebühren, wenn der Kredit erst weniger als zehn Jahre läuft. Normalerweise ist das richtig teuer, doch derzeit ist es so günstig wie lange nicht mehr.

Nun erscheint nicht sofort logisch, einen billigen Baukredit vorzeitig zurückzuzahlen. Doch die Situation kommt gar nicht so selten vor. Ein Kredit wird nämlich klassischerweise dann vorzeitig getilgt, wenn das Haus verkauft wird. Zum Beispiel bei Scheidung, bei Umzug etwa ins Ausland oder wenn die Größe nicht mehr passt. So verkaufen manche ältere Menschen ihr Haus, um in eine Wohnung zu ziehen. Oder der Single will seine kleine Wohnung loswerden, weil er eine Familie gründet und mehr Platz benötigt. Die Baukredite sind dann manchmal noch nicht abbezahlt, müssten das dann aber eigentlich sein.