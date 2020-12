Mit Hoffnung auf Impfstoffe : Ist der Tech-Höhenflug nun vorbei?

Der März 2020 wird an den Finanzmärkten wohl so schnell nicht in Vergessenheit geraten. International sanken die Werte an Börsen in einem spektakulären Tempo. Doch was auf den Kurssturz folgte, war nicht minder beeindruckend. Innerhalb kürzester Zeit erholten sich die Märkte, machten die Verluste wett – und haben sogar neue Allzeithochs erklommen. Dabei war es vor allem der Technologiesektor, der die Märkte beflügelt hat. Seit dem Tief von Mitte März hat der technologielastige Nasdaq-100 um mehr als 77 Prozent zugelegt, und auch auf Jahressicht beträgt das Plus mehr als 40 Prozent.

Immer wieder wurden die Tech-Werte daher als Krisengewinner bezeichnet. Doch von den Ankündigungen der Impfstoffhersteller und der Hoffnung auf ein absehbares Ende der Corona-Krise profitierten im vergangenen Monat vor allem zyklische Werte, die inmitten der Krise stark unter die Räder gekommen waren, Technologie-Titel weniger. Ist der Höhenflug nun also vorbei?