Gold-Fieber : Heraeus erwartet Goldpreis von 2200 Dollar

Der Edelmetallkonzern Heraeus setzt seine Goldprognose hoch. Das Unternehmen erwartet jetzt, dass der Goldpreis in diesem Jahr zeitweise bis auf 2200 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) steigen könnte. Das würde einen deutlichen Sprung nochmal zum aktuellen Goldpreis bedeuten. Am Dienstag handelte Gold bei 1976 Dollar.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Noch zum Jahresbeginn waren die Gold-Fachleute von Heraeus davon ausgegangen, dass der Goldpreis in diesem Jahr maximal 1700 Dollar erreichen werde. Anders als die Goldanalysten der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs hatten die Hanauer es lange Zeit für unwahrscheinlich gehalten, dass Gold das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2011 von 1921 Dollar in diesem Jahr einholen oder gar überholen könnte. Damals, 2011, seien die Risiken dann doch noch ganz andere gewesen, hatten die Goldfachleute gemeint, und beispielsweise an die Sorgen aus der Finanz- und Eurokrise um Griechenland und Europas Banken erinnert. So schlimm wie damals sei es heute nicht, hatten sie argumentiert.

Dann kam die Corona-Krise, und mit ihr wurde das alte Rekordhoch bald eingeholt. Seit Jahresbeginn profitiert Gold von seiner Eigenschaft als sichere Anlageklasse. „Niedrige bis negative Renditen auf Staatsanleihen und beispiellose fiskal- und geldpolitische Stimuli erzeugen bei Investoren ein hohes Sicherheitsbedürfnis“, meinte Hans-Günter Ritter, Leiter Edelmetallhandel bei Heraeus. Allerdings stellten die Rekordpreise für Gold und die wirtschaftlichen Verwerfungen im Zuge der Corona-Pandemie eine extreme Belastung für die Verbrauchernachfrage dar. Auch die Förderung der Goldminen dürfte wegen Covid-19 in diesem Jahr leicht zurückgehen.

Auch Silber werde seinen Aufschwung verteidigen

Die starke Investorennachfrage stütze den Goldpreis allerdings trotz der schwachen Verbrauchernachfrage. Zwar seien die politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten bereits weitestgehend eingepreist. „Die Pandemie ist allerdings alles andere als ausgestanden, sollte die wirtschaftliche Lage sich weiter zuspitzen, könnten die Zentralbanken ihre Geldpolitik noch weiter lockern“, sagte Ritter.

„Auch für den Rest des Jahres dürften die makroökonomischen und geopolitischen Bedingungen den Goldpreis unterstützen“, meinte André Christl, Geschäftsführer von Heraeus Precious Metals. Inmitten der Corona-Pandemie und der anhaltenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China bleibe der wirtschaftliche Ausblick unsicher, nicht zuletzt auch vor der anstehenden amerikanischen Präsidentschaftswahl.

Auch Silber wird nach Ansicht der Heraeus-Fachleute seinen jüngsten Aufschwung verteidigen. Die industrielle Nachfrage zeige nun Zeichen der Erholung. Zugleich förderten die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und den milliardenschweren staatlichen Konjunkturpaketen die Umschichtung in sichere Anlagen.

Der Platin-Preis sollte sich trotz eines Marktüberschusses behaupten, meint Heraeus. Allerdings bleibe der fundamentale Ausblick, abgesehen von der Investmentnachfrage, schwach. Bei Palladium beeinträchtigte die Pandemie das Angebot weniger stark als die Nachfrage. Daher erwartet Heraeus erstmal seit 2009 ein Gleichgewicht auf dem Palladiummarkt.