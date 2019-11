Heizkosten : Warum sich die Preise für Gas so stark unterscheiden

Zu Beginn des neuen Jahres werden die Gaspreise für Verbraucher in Deutschland im Durchschnitt stagnieren oder allenfalls leicht steigen. Das geht aus Zahlen der Internetportale Verivox und Check 24 hervor, die der F.A.Z. exklusiv vorliegen. Demnach haben in diesem Jahr die meisten der rund 700 örtlichen Gasversorger in Deutschland, nämlich 451, die Preise um rund 10 Prozent erhöht, wie Verivox ausgerechnet hat. Für das neue Jahr hielten sich die meisten Versorger bislang allerdings mit Preiserhöhungen zurück. Das Internetportal Check 24 kommt auf 75 Grundversorger, die gemeldet haben, ihre Preise im Durchschnitt um 6 Prozent zu erhöhen. 31 Grundversorger hätten schon angekündigt, ihre Preise im kommenden Jahr um durchschnittlich 4,5 Prozent zu senken.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Etwas abweichend sind die Abgrenzungen und Zahlen des Internetportals Verivox. Demnach haben zum Jahreswechsel 37 örtliche Grundversorger Gaspreiserhöhungen von durchschnittlich 4,5 Prozent angekündigt. Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden müsse 64 Euro mehr je Jahr zahlen. Gleichzeitig senkten 29 örtliche Grundversorger die Preise um 4,4 Prozent, was einen solchen Musterhaushalt um rund 61 Euro entlaste.

In beiden Fälle gelte: Längst nicht jeder Haushalt sei von Gaspreisänderungen betroffen. Im Bundesdurchschnitt werde überhaupt nur in etwa jedem zweiten Haushalt mit Gas geheizt. Darüber hinaus könnten Kunden in einem Sondertarif des örtlichen oder eines anderen Versorgers sein, der sich anders entwickele, meinen die Gas-Fachleute von Verivox. So erklären sie sich beispielsweise, dass ein Kunde des Frankfurter Gasversorgers Mainova über eine Gaspreiserhöhung von 16 Prozent klagt – obwohl das Unternehmen nach eigenen Auskünften den Preis in der Grundversorgung („Mainova Erdgas Classic“) gar nicht anhebt.

Große Unterschiede je nach Tarif

Insbesondere Gas-Kunden, die bislang eine Preisgarantie in ihrem Vertrag hatten, die jetzt ausläuft, müssen offenbar unter Umständen deutlich mehr zahlen. Die Verbraucherzentralen meinen zudem, es gebe häufiger Unterschiede in der Entwicklung des Tarifs in der Grundversorgung und den Sondertarifen. Einerseits seien die Gasanbieter bei den Sondertarifen stärker dem Wettbewerb ausgesetzt – andererseits ließen sich dort Preiserhöhungen weniger auffällig vornehmen.

Ein Mainova-Sprecher sagte auf Anfrage, das Unternehmen versorge 750.000 Strom- und Gaskunden in Frankfurt, dem Umland und Teilen Deutschlands. „Dabei kann es zu Einzelfällen aufgrund von auslaufenden Preisgarantien und beispielsweise Veränderungen bei regional unterschiedlichen, staatlich regulierten Netzentgelten kommen.“ So könne ein Kunde einen Vertrag zu einem für ihn sehr günstigen Zeitpunkt abgeschlossen und in der Zwischenzeit erfolgte Preiserhöhungen aufgrund der Garantie, die bis zu 24 Monate möglich sei, nicht mitgemacht haben. Eine pauschale Aussage über die durchschnittliche Entwicklung der Online-Gaspreise sei nicht seriös möglich. Je nach Postleitzahl, Tarif und Ausgangsniveau beziehungsweise Belieferungstermin des Kunden könne eine Preisanpassung erfolgen und diese entsprechend unterschiedlich ausfallen, sagte der Mainova-Sprecher: „Für die deutliche Mehrzahl unserer Erdgas-Bestandskunden bleibt der Preis zum 1. Januar 2020 aber unverändert.“

Möglich wäre offenbar, dass in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres, also vor dem nächsten Winter, die Gaspreise für Verbraucher in Deutschland wieder fallen. Das meinen zumindest die Energiefachleute von Verivox. Die Großhandelspreise für Gasanbieter seien seit Beginn des Jahres deutlich gesunken.

Importpreis für Gas ist gesunken

Der Importpreis, der vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) erhoben wird, sei seit Beginn des Jahres um mehr als ein Drittel gesunken. „Künftige Preissenkungen für private Verbraucher in Deutschland werden dadurch möglich“, sagen die Verivox-Energiefachleute. „Unserer Erfahrung nach dauert es mehr als ein Jahr, bis sich gesunkene Großhandelspreise deutlich auf das Preisniveau für private Verbraucher auswirken“, sagte Valerian Vogel von Verivox. „Sinkende Erdgaspreise für Verbraucher erwarten wir daher frühestens für die nächste Heizperiode 2020/2021.“

Wo genau das in Deutschland verbrauchte Gas jeweils herkommt, ist offenbar nicht immer ganz leicht nachzuverfolgen. Nach Zahlen der Unternehmensberatung McKinsey jedenfalls stammten im Jahr 2017 rund 45 Prozent der deutschen Gasimporte aus Russland, 29 Prozent aus den Niederlanden, 21 Prozent aus Norwegen und 5 Prozent aus sonstigen Ländern. Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) kommen ungefähr 5 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases aus eigener Förderung in Deutschland, und da vor allem aus dem Norden, aus Niedersachsen. In Deutschland werde derzeit weit überwiegend Erdgas genutzt, das über Pipelines transportiert werde. Über das europäische Gasnetz könne allerdings auch Erdgas nach Deutschland geliefert werden, das aus LNG-Terminals („Liquefied Natural Gas“, Flüssigerdgas) an den europäischen Küsten stamme und per Schiff angeliefert worden sei.