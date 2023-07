Nach spektakulärem Einbruch : Haspa legt in Schließfachurteilen Berufung ein

Das Hamburger Landgericht hat im Juni drei vom Einbruch in der Schließfachanlage in der Filiale in Norderstedt betroffenen Kunden höheren Entschädigungszahlungen zugesprochen als die gezahlten bis zu 40.000 Euro. Die Sparkasse geht nun rechtlich den nächsten Schritt.