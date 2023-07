Erst war viel Arbeit, jetzt ist viel Ärger: Nachdem sich Hauseigentümer bis Ende Januar mit der Abgabe der Grundsteuererklärung herumplagen mussten, kommt jetzt der große Frust. Die Ämter verschicken die Bescheide an die Immobilienbesitzer und sorgen damit für Entsetzen. Denn die darin bescheinigten Bewertungen der Häuser haben sich teilweise verdoppelt und verdreifacht, manchmal sogar verzehnfacht. Eine deutlich höhere Grundsteuer droht.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Briefe vom Fiskus verwirren. „Viele Mandanten können die Immobilienbewertungen nicht nachvollziehen“, klagt Steuerberaterin Sonja Prechtner. Tatsächlich zeigen sich einige Ungereimtheiten in den Schreiben. Da ist das alte, fast unverkäufliche Haus jetzt für den Fiskus viermal so teuer wie bisher, während die Luxuswohnung in der angesagten Wiesbadener Innenstadt nur noch mit der Hälfte im Vergleich zu früher bewertet wird. Da sind Häuser im noblen Berliner Stadtteil Wannsee weniger wert als in sozialen Brennpunkten in Neukölln und kleine Wohnungen teurer als größere. Da werden Streuobstwiesen wie Bauland bewertet und Mieten zugrunde gelegt, die laut Mietspiegel gar nicht erlaubt wären.