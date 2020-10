Streitgespräch : Brauchen wir ein Grundeinkommen?

Michael Bohmeyer, Ihre Initiative organisiert Versuche für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sagen Sie mal ehrlich: Geld fürs Nichtstun – ist das wirklich eine gute Idee?

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Bohmeyer: Ja. Wir müssen Geld und Arbeit endlich voneinander trennen. Menschen brauchen einerseits Geld, um in der arbeitsteiligen Gesellschaft überleben zu können – und sie wollen andererseits arbeiten. Wir wollen ihnen das Existenzminimum garantieren, über Sozialleistungen machen wir das ja heute schon. Am Grundeinkommen wäre neu, dass die Leute die Freiheit haben, das zu tun, was sie am besten können.

Sascha Lobo, ist das Grundeinkommen wirklich so eine gute Idee?

Lobo: Früher war ich auch überzeugt davon, dass das eine phantastische Angelegenheit ist. Aber ich bin skeptischer geworden. Dafür gibt es mehrere Gründe, der wichtigste ist: Alle mir bekannten, ernsthaft durchgerechneten Konzepte berücksichtigen nur Deutschland. Das ist mir zu national gedacht. Bis jetzt sehe ich zu wenige tragfähige Ideen, was dabei in einer europäischen oder globalen Gesellschaft passiert, in der Leute zwischen Staaten wandern. Es gäbe dann in Deutschland Leute, die als Einheimische einen Anspruch auf das Grundeinkommen haben – und Zugezogene, die zwar im Land sind, aber keines bekommen. Das zöge massive soziale Spannungen nach sich.

Bohmeyer: Soziale Spannungen gibt es doch heute schon. Wir wollen sie entschärfen! Das geht auf zwei Wegen. Entweder schafft man ein nachgelagertes Sozialsystem, irgendeine Form von Ausgleich– oder man nimmt das psychologische Fundament dafür weg, dass die Menschen überhaupt diese Spaltungstendenzen entwickeln. Was wäre, wenn alle Menschen am Monatsanfang das gleiche Geld hätten?

Wäre das nicht gerecht, Sascha Lobo?

Lobo: Nein, ich glaube nicht. In allen staatlichen Systemen gibt es eine Abwägung zwischen Einfachheit und Gerechtigkeit. Man kann nicht beides gleichzeitig maximieren. Diese Abwägung kommt mir beim bedingungslosen Grundeinkommen zu kurz. Leute wie ich bekämen Geld, obwohl sie keine finanziellen Sorgen haben. Und dann gibt es Leute, die vielleicht zwei Grundeinkommen brauchten, weil sie in einer Phase sind, in der nichts läuft. Die bekommen das Geld trotzdem nur einmal. Das ist zwar einfach, aber weniger gerecht. Das sage ich als jemand, der gerne Steuern zahlt. Okay, dieser Satz ist natürlich auf die übliche Weise gelogen, aber ich finde es sinnvoll, Steuern zu zahlen, um das Sozialsystem zu unterstützen.

Bohmeyer: Das Grundeinkommen ist fast immer eine Umverteilung von oben nach unten. Zwar bekommt jeder Geld ausgeschüttet, aber dafür müssen alle deutlich höhere Steuern zahlen als bisher. Deshalb hättest du, Sascha, wahrscheinlich netto weniger Geld als heute. Aber du und alle deine Angehörigen wüssten: Unter tausend Euro können sie nicht rutschen. Auf diese Weise überwinden wir auch die soziale Konstruktion von Armut: Am Monatsanfang bekommt der Millionär genauso viel Geld wie der Obdachlose.

Lobo: Es kommt mir nicht sinnvoll vor, gegen die Stigmatisierung von Armut zu kämpfen, indem man Millionären 1000 Euro im Monat zahlt.

Michael Bohmeyer, was sagen denn Ihre Versuche mit dem Grundeinkommen in der Praxis?