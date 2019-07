Die Bundesregierung erwägt, abermals die Obergrenze herabzusetzen, bis zu der Anleger in Deutschland anonym Gold gegen Bargeld kaufen dürfen. Das geht aus einem Referentenentwurf aus dem Bundesfinanzministerium hervor. Vom Jahr 2020 an soll der anonyme Kauf von Edelmetallen in Deutschland nur noch bis zu einer Grenze von 2000 Euro möglich sein, heißt es in dem Entwurf, der noch im Bundestag diskutiert werden muss. Oberhalb dieser Grenze soll es verschärfte Sorgfalts- und Meldepflichten auch für die Goldhändler geben.

Schon im Jahr 2017 waren die Möglichkeiten für große Bargeldgeschäfte in Deutschland eingeschränkt worden. Bargeld-Zahlungen über mehr als 10.000 Euro sind seither nur noch bei Vorlage eines Personalausweises zulässig. Bemühungen, in ganz Europa eine einheitliche generelle Obergrenze für Barzahlungen einzuführen, die der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) unterstützt hatte, waren seinerzeit erfolglos geblieben.