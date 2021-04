Steuern auf Gewinne : Teurer Krypto-Hype

Der Börsengang von Coinbase in den Vereinigten Staaten hat in den vergangenen Tagen eine enorme mediale Aufmerksamkeit erfahren. Coinbase betreibt eine digitale Handelsplattform für Kryptowährungen, über die unter anderem die bekannteste Kryptowährung Bitcoin gehandelt werden kann.

Der Hype rund um die Kryptowährungen wird die Anzahl von Anlegern in Deutschland, die Bitcoins und Co. in ihren digitalen Geldbörsen halten, vermutlich weiter erhöhen. Bei all denjenigen, die in den vergangenen Jahren ihre Wallets mit Bitcoins gefüllt haben, dürfte gerade jetzt die Verlockung groß sein, die enormen Wertsteigerungen aus den letzten Monaten für Gewinnmitnahmen zu nutzen.