Die Vermögensfrage : Das Ende der Dividende

Der 2014 verstorbene Ökonom Dieter Schneider, einer der wenigen ganz großen Köpfe der Betriebswirtschaftslehre, hat die Zahlungen treffend als „Pfad der betriebswirtschaftlichen Tugend“ bezeichnet. Einmal erfolgte Zahlungen sind greifbar, objektiv und verlässlich, was sie von den undurchsichtigen Posten in den Bilanzen unterscheidet. Deren wahrer Wert zeigt sich erst in dem Moment, wenn Geld zu- oder abfließt. Für den Anleger führt der Pfad der kaufmännischen Tugend über den Geldfluss beim Kauf oder Verkauf einer Aktie – oder über die Dividende, also den Betrag, den sein Unternehmen nach Ablauf eines Geschäftsjahres an ihn auszahlt, wenn genug Geld da ist.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Ist die Dividende nach Abzug der Kapitalertragsteuer zugeflossen, kann keiner mehr dem Aktionär das Geld wegnehmen. Das erklärt, warum Dividenden in den Augen vieler Anleger so begehrt sind. Das gilt vor allem für langfristig orientierte Aktionäre, die ihr Wertpapier idealerweise ewig halten wollen und während der langen Investitionsdauer auf laufende Rückflüsse angewiesen sind. Die Fokussierung auf die Dividende kann also durchaus als wirtschaftlich tugendhaft gelten, doch selbst damit lässt es sich übertreiben – wie mit jeder Tugend. Was die Entscheidung aktuell zusätzlich erschwert: Angesichts der Corona-Krise treten selbst bisher verlässliche Dividendenzahler plötzlich auf die Bremse.