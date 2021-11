Chancen 2022 : Was Anlageroboter können

Immer mehr Menschen haben sich in den vergangenen Monaten dem Thema Geldanlage zugewandt und suchen nach Beratung. Aber Filialbanken gibt es immer weniger, und das Vertrauen zum Bankberater war schon mal größer. Abhilfe versprechen Robo-Advisor. In der Pandemie erlebten diese einen enormen Zulauf: Global hat sich die Nutzerzahl auf 300 Millionen fast verdoppelt. Auch in Deutschland sei 2020 der Zuspruch groß gewesen, sagt André Salzwedel von brokervergleich.net, auch wenn die Robos zurückhaltender geworden seien, wenn es darum gehe, Zahlen zu Kunden und zum verwalteten Vermögen zu veröffentlichen.

Die Funktionsweise der Roboter ist im Grunde einfach. Über eine Internetseite oder Smartphone-App werden Daten zur Person und Wünsche abgefragt: Wie lange soll angelegt werden? Wie groß darf das Risiko sein? Welche Vorkenntnisse gibt es? Diesen Angaben wird ein Risikoprofil zugeordnet und diesem ein Anlageprofil. Investiert wird dann vornehmlich in eine Mischung aus Aktien und Anleihen, in der Regel über börsengehandelte Indexfonds, sogenannte ETFs. Diese zeichnen die Entwicklung eines Index nach, etwa die Kursentwicklung europäischer Aktiengesellschaften oder amerikanischer Staatsanleihen. Die Robos versuchen meist, mit einer Anzahl unterschiedlicher Strategien ein breites Spek­trum der Bedürfnisse abzudecken. In jüngster Zeit hat auch das Thema Nachhaltigkeit zusehends an Bedeutung gewonnen. Die Zahl der angebotenen Strategien und eingesetzten Anlageprodukte ist sehr unterschiedlich. Rückschlüsse auf die Qualität lassen sich dadurch nicht ziehen.