Schwieriges Marktumfeld : Wie soll ich jetzt 10.000 Euro anlegen?

Die Zinsen steigen, die Aktien sind unter Druck – was also tun mit neuem Geld? Diese Tipps für junge Menschen, Paare und Rentner helfen bei der Entscheidung.

Solche Probleme hat man gern: Wer auf einen Schlag einen größeren Geldbetrag bekommt – sei es aus Erbe, Abfindung oder einer Lebensversicherung – weiß erst mal nicht, was er damit machen soll. Er kann sich natürlich zunächst einen langgehegten Wunsch erfüllen, aber es sollte noch etwas übrig bleiben. Damit sollte er dann die Rücklagen auffüllen, damit er für die Widrigkeiten des Lebens mindestens drei Nettogehälter auf dem Konto liegen hat, falls einmal die Waschmaschine den Geist aufgibt oder sogar ein neues Auto angeschafft werden muss. Auch die nötigen Versicherungen wie Privathaftpflicht-, Risikolebens- und Berufsunfähigkeitspolice sollten spätestens dann abgeschlossen und Kredite reduziert werden. Was dann noch übrig bleibt, sollte angelegt werden. Aber wie?

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die F.A.S. hat Anlageoptionen für verschiedene Lebensphasen für den Betrag von 10.000 Euro untersucht und in Musterdepots übersetzt. Sie umfassen Aktien, Anleihen, Immobilienfonds und Gold. Auf einen Anteil für Bargeld für gelegentliche Zukäufe abhängig von der Börsenlage wird dabei verzichtet. Denn die Chance, dafür den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist gering. Die Depots sind geeignet für Anleger, die Aktienkursverluste für eine gewisse Zeit aushalten können und dann nicht in Panik verkaufen. Auch eine gewisse Strategietreue ist wichtig: Das Depot ständig hektisch neu auszurichten, verursacht nur unnötige Kosten und führt in aller Regel nicht zum Erfolg.

Berufsanfänger, 25 Jahre: Möglichst viele Aktien

Wer gerade mit der Ausbildung fertig ist und ein bisschen Geld bekommt, der hat genug Wünsche, die er damit verwirklichen kann. Auto, neue Möbel, Reisen – das Geld ist schnell weg. Gleichzeitig fehlen aber oft noch die wichtigen Versicherungen und Rücklagen für plötzliche, wirklich nötige Ausgaben. Dafür sollte auf jeden Fall noch Geld reserviert werden.

Für den übrigen Betrag, den er in den Vermögensaufbau stecken kann, findet der Berufsanfänger traumhafte Bedingungen vor. Denn weil er noch jung ist, hat er viel Zeit fürs Sparen übrig: bis zur Rente mindestens 40 Jahre, bis mögliche Kinder an teuren Universitäten studieren mindestens 20 Jahre. Selbst für den Hauskauf kann er sich 15 Jahre Zeit lassen. Für solch lange Zeiträume drängen sich Aktien auf. Wer Jahrzehnte Zeit zum Sparen hat, fuhr mit ihnen bisher immer am besten. Selbst wenn zwischenzeitlich immer wieder Crashs die Gewinne zusammenschmelzen lassen, sind im Schnitt acht Prozent Rendite drin und zumindest nach 13 Jahren keine Verluste.

Einzige Bedingung dafür: Der Berufsanfänger muss auf breit gestreute Indizes wie den MSCI World setzen und nicht auf Einzelaktien. Und darf nach einem Kurssturz die Aktien nicht aus Angst verkaufen. Selbst der Hauskauf ist dann nicht gleich in Gefahr, er verzögert sich vielleicht um ein paar Jahre. „Mancher Lebenstraum dauert vielleicht länger. Aber das darf kein Grund sein, auf lukrative Aktien zu verzichten“, sagt Karl-Heinrich Mengel vom Vermögensverwalter Capitell. Damit das Depot nicht zu heftig schwankt, können ein bisschen Gold, Immobilienfonds und wenige Anleihen dazugekauft werden. Gold ist auch ein guter Schutz vor Währungsverlusten, die beim Kauf außereuropäischer Aktien hin und wieder anfallen können.

Junge Eltern, 35 Jahre: Mehr Vorsicht im Depot

Eine junge Familie mit Kindern muss anders anlegen als der Berufsanfänger. Zwar hat auch sie noch lange Zeit bis zur Rente, könnte also stark in Aktien investieren. Aber ihre Geldanlage dient meist auch Zielen, die weit vor dem Ruhestand zu realisieren sind. Zum einen ist das die Ausbildung der Kinder, die gerade bei einem Studium teuer werden kann, vor allem in anderen Städten oder gar im Ausland. Dafür müssen die Eltern vorsorgen, wenn das nicht die Großeltern übernehmen. Fangen sie gleich nach der Geburt damit an, haben sie maximal 18 Jahre, das reicht noch für eine Aktienanlage.