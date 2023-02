Marielle und Mike Schäfer bieten unter der Marke „Beziehungsinvestor*innen“ Finanzcoaching für Paare an. Bild: Maximilian von Lachner

Die Finanz-Experten Marielle und Mike Schäfer haben in ihrer Liebesgeschichte gelernt, was in Sachen Geld schieflaufen kann. Hier erklären sie, wie Paare ihr Einkommen in jeder Beziehungsphase fair organisieren – und sogar noch vermehren.