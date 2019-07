FAZ Plus Artikel Fallende Spritpreise : Tanken wird in den Sommerferien wieder günstiger

Bis vor kurzem sah es so aus, als würden die Rekorde an den Zapfsäulen aus dem vorigen Herbst übertroffen. Doch jetzt haben sich die Benzinpreise wieder etwas beruhigt – mit kleinen Ausnahmen.

Den vorigen Herbst haben viele Autofahrer noch in schlechter Erinnerung: Die Preise an den Tankstellen stiegen immer weiter, im Internet kursierten sogar Aufrufe zum Tankstellen-Boykott. An diese Hochpreisphase konnte man sich erinnert fühlen, als unlängst im Mai die Spritpreise an Deutschlands Tankstellen wieder auffällige Höhen erklommen. Diesmal ohne dass der Rhein Niedrigwasser hatte, dafür wurden verschmutzte Pipelines aus Russland als Begründung für das teure Benzin herangezogen. Zumindest an manchen Tankstellen kostete Super wieder mehr als 1,60 Euro je Liter – der Abstand zu den Höchstwerten aus dem Herbst vergangenen Jahres war nicht mehr groß.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Mittlerweile aber hat sich das alles wieder ein wenig beruhigt. Je nach Tageszeit und Tankstelle gibt es zwar weiter Ausschläge nach oben. Super E10 für mehr als 1,50 Euro je Liter findet man immer noch mal auf den Preistafeln. Im Schnitt aber sind die Preise wieder niedriger als im Mai und im Juni. Gott sei Dank, wird so mancher Autofahrer sagen. Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) kostet Super E10 im Durchschnitt im Augenblick 1,447 Euro je Liter. Das ist ein Cent weniger als in der Vorwoche, in der auch ein Preisrückgang zu verzeichnen gewesen war. Ein Liter Diesel kostet im Mittel 1,248 Euro – ebenfalls ein Cent weniger als in der Vorwoche. „Der Benzinpreis lag zuletzt Mitte April auf diesem niedrigen Niveau“, schreibt der ADAC. Diesel sei zuletzt Mitte Februar dieses Jahres billiger gewesen.