Ansturm auf die Züchter : Wie kaufe ich mir einen Hund?

Die Not der Deutschen ist groß. Allerdings nur die seelische, nicht die wirtschaftliche. Wer denkt, dass die Landsleute in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg nur noch notwendige Ausgaben tätigen, hat sich schwer geirrt. Statt den Gürtel enger zu schnallen, suchen Abertausende in diesen Tagen nach einem kostspieligen Freund. Nach dem besten Freund des Menschen, um genau zu sein. Züchter erleben einen beispiellosen Ansturm.

Christoph Schäfer Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und Finanzen Online. F.A.Z.



Zwanzig Anfragen des Autors bei eingetragenen Golden-Retriever-Züchtern, die in den Sommerferien Welpen abgeben, führten zu zwanzig Absagen. Die Abfuhren kamen aus ganz Deutschland, aus Neuötting in Bayern genauso wie aus Warburg in Nordrhein-Westfalen und aus Eckernförde in Schleswig-Holstein. Am mangelnden Zutrauen der Verkäufer lag es nicht, die Nachfrage überstieg das Angebot schlicht um ein Vielfaches. Eine Züchterin aus Regensburg berichtete, dass für einen Wurf aus acht Welpen sagenhafte 150 Herrchen in spe anriefen. Nur zwei der 20 Züchter führten überhaupt noch eine Warteliste, die anderen sagten direkt ab.