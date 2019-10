Auto-Abonnement : Öfter mal einen neuen Wagen

Was kostet ein Auto im Monat? Die meisten werden auf diese Frage viel zu geringe Kosten nennen, denn sie denken vor allem an die Spritkosten und schlagen im besten Fall noch ein bisschen für Wartung und Versicherung obendrauf. Die tatsächlichen Aufwendungen sind viel höher. Ein Golf 1.6 TDI kostet laut ADAC zum Beispiel rund 500 Euro im Monat, wenn man ihn 15.000 Kilometer im Jahr fährt. Ein großer SUV, etwa ein BMW X6, schlägt sogar mit 1500 Euro zu Buche. Da kann man sich schon fragen, ob man sich das überhaupt leisten will. Und wenn ja, ob man es sich auch jederzeit leisten will.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Denn gerade in Großstädten lässt es sich im Prinzip auch ganz gut ohne Auto leben. Und wenn man dann doch mal eines braucht, reicht vielleicht ein Mietwagen oder ein über Carsharing für ein paar Stunden gebuchtes Auto. Es gibt aber noch eine weitere Variante, für eine gewisse Zeit zum Autobesitzer zu werden und auszuprobieren, wie nötig man einen Wagen braucht und welches Modell zu einem passt: das Auto im Abo.

Dabei least man faktisch ein Auto für ein paar Monate oder Jahre, bis man den Vertrag kündigt oder ein anderes Modell wählt. Feste Laufzeiten wie bei einem normalen Leasingvertrag gibt es nicht. Die Kündigungsfristen betragen manchmal nur einen Monat. Theoretisch könnte man also jeden Sommer ein Cabrio abonnieren und im Winter ein geländegängiges SUV. Der Wechsel kostet allerdings zwischen 150 und 300 Euro extra.

Buchung dauert nur ein paar Minuten

Die Vorteile von solchen Auto-Abos sind also: keine lange Vertragsbindung, hohe Flexibilität, wenig Aufwand. Die Buchung erfolgt über das Internet und ist nach ein paar Minuten erledigt: persönliche Daten eingeben, Führerschein hochladen, automatische Bonitätsprüfung, fertig. Die Anbieter übernehmen Zulassung, Wartung, Steuern, Versicherungen.

Aber es gibt auch ein paar Nachteile: Abonnenten können ihre Autos nicht frei konfigurieren wie bei einem selbst gekauften oder finanzierten Wagen. Sie müssen akzeptieren, was sie angeboten bekommen, ein bisschen wie beim Gebrauchtwagenkauf. Die Autos sind meist neu oder ein bis zwei Jahre alt. Das Wunschauto steht auch nicht immer um die Ecke, sondern muss bei einem Händler irgendwo in Deutschland abgeholt werden, mit dem der Abo-Anbieter kooperiert.

Oder es wird gegen Aufpreis geliefert. Wer viele Schulden hat, wird als Kunde abgelehnt. Auch absolute Fahranfänger werden nicht akzeptiert. Die Abonnenten müssen je nach Anbieter zwei oder drei Jahre den Führerschein haben und mindestens 21 oder 23 Jahre alt sein, teilweise reicht schon die Volljährigkeit.

Bezahlt wird in Monatsraten. Der Betrag hängt vom Automodell, von der monatlichen Fahrleistung und der Höhe der Selbstbeteiligung in der Versicherung ab. Der Treibstoff geht immer extra. Manchmal sind die Gesamtkosten niedriger als bei Kauf, Finanzierung oder normalem Leasing.

Für jüngere Fahrer lohnenswert

Das Center for Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen hat das einmal für den Kleinwagen Opel Corsa und das SUV Ford Kuga ausgerechnet, für zwei verschiedene Zeiträume und verschieden alte Fahrer. Ergebnis: Je kürzer die Haltedauer, desto eher lohnt sich das Abonnement. Denn bei Kauf und Finanzierung wirkt dann der Wertverlust besonders negativ, er ist gerade in den ersten Jahren nach dem Kauf sehr hoch. Je länger die Haltedauer, desto weniger vorteilhaft ist das Abo, vor allem bei teureren Modellen wie dem Kuga. Erst bei sehr langen Laufzeiten machen die steigenden Wartungskosten das Abo wieder attraktiv.

Weitere Erkenntnis: Junge Fahrer profitieren eher vom Abo als ältere. Denn die Führerscheinneulinge müssen bei Barkauf oder Finanzierung eines Wagens eine Versicherung abschließen, die sie in einer hohen Schadenfreiheitsklasse einstuft und daher teuer ist. Im Abo zahlen alle das Gleiche, unabhängig vom Alter. Auch chronische Unfallfahrer müssen keine Höherstufung befürchten. Im Umkehrschluss profitieren ältere Fahrer, die viele Jahre unfallfrei gefahren sind, nicht davon. Sie zahlen auch nicht weniger als die Jüngeren.

Mehr zum Thema 1/

Anbieter von Auto-Abos sind die Autohersteller und unabhängige Vermittler im Internet. Unter den Autoproduzenten gilt Volvo als Vorreiter. Die Firma startete vor einem Jahr mit „Care by Volvo“ flächendeckend. Angeboten werden vor allem die mittleren und teuren Modelle der schwedischen Marke mit chinesischem Eigentümer. Die monatlichen Raten betragen mindestens 500 Euro. Auch BMW, Mercedes und Porsche testen solche Abo-Modelle oder führen sie gerade ein. Unter den unabhängigen Anbietern ist Sixt der bekannteste mit „Sixtflat“. Auch Liketodrive, Faaren, Cluno und Vive la Car bieten Auto-Abos.

Es gibt keinen „besten“ Anbieter. Interessenten müssen sich die Mühe machen, die einzelnen Angebote zu vergleichen. Dabei müssen sie darauf achten, wer welche Modelle hat, wie viele Kilometer ohne Aufpreis gefahren werden dürfen, was der Zusatzkilometer kostet und wie hoch die Selbstbeteiligung in der Versicherung ist. Wichtig ist auch, was für einen Fahrzeugwechsel zu bezahlen und ob ein Zusatzfahrer kostenlos enthalten ist. Auch die Dauer bis zur Lieferung kann ein Argument für oder gegen einen Anbieter sein, sie variiert zwischen einer Woche und drei Monaten. Zudem schwankt die Mindesthaltedauer bis zu einem Fahrzeugwechsel. Liketodrive bietet zum Beispiel nur feste Laufzeiten von 12 Monaten an und ist damit eher ein Leasingunternehmen. Preislich lag für einen Opel Corsa bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern im Jahr Cluno vor Vive la Car vor Sixtflat. Das kann bei anderen Modellen aber auch anders sein. Ein bisschen Aufwand ist also auch beim Abo nötig.