EU-Richtlinie PSD2 : Online-Shopping wird zur Qual

An einem 14. September geschah immer wieder Historisches. 1812 zog Napoleon kampflos in ein weitgehend zerstörtes Moskau ein. 1958 beendeten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle die „Erbfeindschaft“ zwischen Deutschland und Frankreich. Zwei Jahre später gründete sich die Opec, die Organisation erdölexportierender Länder. 27 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahmen Deutschland und Polen 1972 wieder diplomatischer Beziehungen auf. Und 2003 entschieden sich die Esten für einen EU-Beitritt, am selben Tag lehnten die Schweden die Einführung des Euros ab.

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Was am 14. September 2019 alles Bedeutsames geschehen wird, lässt sich naturgemäß nicht vorhersagen. Jedoch eine Sache, die so gut wie alle Deutschen betrifft, zeichnet sich für dieses Datum bereits ab. Wenn alles wie vorgesehen läuft, werden sich Millionen Menschen, die ihre Bankgeschäfte und Einkäufe im Internet erledigen, von liebgewonnenen Gewohnheiten verabschieden müssen. Das Online-Banking wird komplizierter, beim Online-Shopping bleibt der Spaß am schnellen Einkauf künftig auf der Strecke. Fast noch schlimmer ist: Nur 41 Tage vor Ultimo sind die wenigsten auf die verflixte neue Netzwelt gut vorbereitet. Dies gilt vor allem für Verbraucher, aber auch Online-Händler und Banken hinken dem Zeitplan für den 14. September gehörig hinterher. Kein Wunder, dass vielen vor diesem Termin graut.

Was an Umwälzungen auf alle zukommt, klingt nicht historisch, sondern zunächst harmlos und technisch: Die zweite europäische Zahlungsdiensterichtlinie tritt in Kraft. Sie wurde von der EU vorangetrieben und im Oktober 2015 beschlossen. Im Januar 2018 wurde die Payment Services Directive 2, die in der Finanzbranche nur kurz PSD2 genannt wird, in deutsches Recht umgesetzt. Am 14. September nun wird es richtig ernst.

„Für die Kunden wird vieles ungemütlicher“

Mit ihrer europaweit einheitlichen Regelung des Zahlungsverkehrs verfolgt die EU im Prinzip hehre Ziele. Zum einen soll PSD2 den Verbrauchern beim Online-Banking und bei Internetzahlungen größere Sicherheit geben. Zum anderen soll die Richtlinie Innovationen und Wettbewerb unter Finanzdienstleistern fördern. Kunden sind nicht mehr so sehr auf ihre Hausbank angewiesen, sondern können ihr Girokonto auch anderen vertrauenswürdigen Zahlungsdienstleistern öffnen. Zwar seien im Zuge von PSD2 ärgerlich hohe Gebühren beispielsweise bei Kartenzahlungen verschwunden, sagt Maximilian Harmsen, Zahlungsexperte beim Beratungsunternehmen PwC. „Aber für die Kunden wird vieles ungemütlicher.“

Ungemütlicher, das ist noch zurückhaltend ausgedrückt. Andere sprechen von einem Schreckgespenst, wenn es um PSD2 und besonders die darin geforderte, sogenannte starke Kundenauthentifizierung geht. Dies bedeutet für Verbraucher, dass sie sich beim Online-Banking nicht länger bequem mit Pin und Passwort einloggen können, sondern sich zusätzlich mit einem weiteren Merkmal ausweisen müssen. Nötig sind künftig mindestens zwei aus den drei möglichen Faktoren Wissen, das nur der Kunde haben kann (Passwort, Pin), Besitz (Smartphone, Tan-Generator) und Inhärenz, also biometrische Merkmale wie Fingerabdruck, Augeniris oder Sprache. Darum wird die Methode auch Zwei-Faktor-Authentifizierung genannt.